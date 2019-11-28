2019-11-28T17:47:11+03:00
Общество

Кто из них настоящая? Преступница из Новосибирска сделала тату как у Наргиз

В новосибирской колонии устроили шоу двойников для заключенных, на нем побывали корреспонденты КП-Новосибирск
Анна ПАШАГИНА
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Найдите 5 отличий. Фото: Борис КУДРЯВОВ/Алена МАРТЫНОВА.Найдите 5 отличий. Фото: Борис КУДРЯВОВ/Алена МАРТЫНОВА.
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Осужденная из новосибирской исправительной колонии решила стать похожей на популярную певицу Наргиз. Девушка приняла участие в шоу «Один в один», которое региональное ГУФСИН проводит для заключенных. Его суть максимально похоже спародировать доставшегося певца не только голосом, но и в одежде, поведении на сцене.

Среди выступающих можно было встретить много известных личностей - Игоря Крутого, Диму Билана, Надежду Кадышеву.

А одна из арестанток - Елена - взяла образ любимой певицы Наргиз. Она выбрала подходящий головной убор, наряд и «набила» такие же татуировки. Сопоставив две фотографии видно, что исполнительницы похожи один в один. Елена на сцене спела композицию «Беги», а в конце выступила вместе со своим «продюсером» Максимом Фадеевым. Дуэт исполнил песню «Мы вдвоем».

А вы смогли определить на какой фотографии настоящая Наргиз?

Преступник, похожий на Лепса, запел.Алена МАРТЫНОВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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