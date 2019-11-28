«Потолок подпирают бревном»: больную раком сибирячку и ее дочку отказываются переселять из дома-развалюхи

СЕГОДНЯ 16:14 2019-11-28T16:17:38+03:00

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В Новосибирске следователи занялись проблемой малоимущей семьи, чья история о проживании непригодных условиях, попала в СМИ. Правоохранители возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья.

— Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области после проведения всесторонней и объективной проверки обстоятельств, озвученных в эфире одного из федеральных каналов о нарушении жилищных прав семьи, проживающей на территории Кировского района города Новосибирска, возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни здоровья), — сообщают в пресс-службе СУ СК по Новосибирской области.

В сюжете телеканала было рассказано, что новосибирская семья с тяжелобольным ребенком вынуждена жить в полуразвалившемся бараке. Кроме того, с недавнего времени, один из родителей борется с раком. В старом доме постоянно сыро, в стенах есть дыры, повсюду видно плесень. В одной из комнат не так давно обрушился потолок — теперь его приходится подпирать бревном. В здании ни разу не проводили капитальный ремонт: жильцы уже серьезно начинают опасаться за свою жизнь.

Тем не менее, местные власти отказываются признать дом аварийным и переселить граждан в более пригодное жилье. Единственный вариант, который предложили семье в качестве альтернативы — квартира в соседнем доме, которая также находиться в ужасном состоянии. Однако семья имеет полное право на получение новой квартиры как малообеспеченная. Но в списке очередников на достойное жилье ее до сих пор не поставили.

В рамках расследования уголовного дела в администрации Кировского района проведена выемка документов, имеющих значение для уголовного дела. Допрашиваются в качестве свидетелей работки управляющей компании и администрации района, а также выполняются другие следственные действия, призванные установить все обстоятельства. Ход и результаты расследования дела уже поставлены Председателем Следственного комитета РФ на контроль в центральном аппарате ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU