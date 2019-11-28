«Что это за вонючая жижа?»: сибиряки пожаловались на грязную воду в домах
В соцсетях люди жители поселка Колывань в Новосибирской области пожаловались на очень грязную воду в своих домах. По словам сибиряков, воды у них не было до семи вечера 27 ноября, однако, когда люди открыли краны, то оттуда буквально полилась грязь.
— Звонили в единую диспетчерскую службу, изначально диспетчер говорил, что грязная вода протечет. Теперь же они нас отправляют по различным номерам, но все безуспешно. Получается, что грязь из крана стекает уже 17 часов! — цитирует слова возмущенных сибиряков паблик Вконтакте «АСТ-54». — Новый водопровод нам проложили в конце сентября. Даже не знаем, что делать в сложившейся ситуации — плакать или смеяться.
В комментариях под постом некоторые пользователи соцсетей советуют людям составить коллективную жалобу и обратиться в коммунальные службы. А некоторые подписчики паблика не могут удержаться от шуток насчет сложившейся ситуации:
— Вам надо жалобу писать, чтобы вся эта ситуация сдвинулась с места.
— А я думаю, это не грязь, а нефть.
— Действительно, и смешно, и грустно. Но надо разбираться с произошедшим.
— Скорее всего, это из-за очень старых труб.
— Хочется пошутить: «Ваш эспрессо, сэр!» — пишут люди.
Сибиряки пожаловались на грязную воду в домах.
ИСТОЧНИК KP.RU