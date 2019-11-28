2019-11-28T10:38:32+03:00
Экономика

В Альфа-Банке стартовала «черная пятница» для бизнеса

Альфа-Банк предоставил компаниям и индивидуальным предпринимателям шанс до первого декабря открыть расчетный счет со скидкой 50% на обслуживание. Действие скидки продлится год
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Воспользоваться акцией смогут новые клиенты Альфа-Банка, открывающие свой первый счет по самым выгодным тарифным планам. Здесь имеются ввиду тарифы «Лучший старт», «Удачный выбор, а также «ВЭД+» и с ежемесячной формой оплаты.

Продолжительность акции - одна неделя. Акция распространяется на все каналы продаж. Речь идет об отделениях, онлайн-заявках, выездных менеджерах банка и его партнерской сети.

По словам руководителя блока «Малый бизнес» Альфа-Банка Дениса Осина, в минувшем году благодаря акции «Черная пятница» организация увеличила привлечение клиентов на 30%. В 2019 году топ-менеджеры банка надеются на еще больший эффект.

В Альфа-Банк обращаются граждане, которые знают цену времени. Им важно качество обслуживания и возможность осуществлять расчеты в один клик. Такие клиенты стремятся пользоваться новыми сервисами для развития своего бизнеса. Все это можно назвать обычным win-win эффектом. Бизнесмены взаимодействуют с высокотехнологичным, современным банком, который в это время расширяет лояльную клиентскую базу, резюмировал Денис Осин.

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