«Вот это его размотало!»: в Новосибирске машина-ассенизатор разбилась об сосну
В четверг, 28 ноября, в Новосибирске произошло ДТП с грузовиками. Водитель синей Mazda Titan выезжал от дома №5 на Краснояровское шоссе. По словам очевидцев на обочине стоял припаркованный большегруз, который мешал обзору. Водитель грузовика решил рискнуть и проскочить, но у него это не получилось. В это время по шоссе ехал КАМАЗ. Машины столкнулись. КАМАЗ вылетел с дороги в кювет. От удара машина летела так, что ее остановила только сосна. Водитель получил травмы. Его увезла на скорой в больницу.
Детали аварии выясняются.
По словам очевидцев, синий грузовик выскочил на трассу с второстепенной дороги. Фото: «АСТ-54»
Местные жители жалуются, что фуры постоянно стоят на повороте, и автомобилистам рискуют жизнью, чтобы выехать на шоссе.
— Надеюсь, сделают теперь так, чтобы фуры эти там не оставляли! Каждый день стоят и иногда по несколько, — жалуются новосибирцы.
— Они бросают фуры на повороте трассы, и как выезжать на дорогу, когда ноль обзора.
Водителя КАМАЗа увезли в больницу. Фото: «АСТ-54»
— Вины водителя фуры, вообще, нет, даже если и запрещено ему там стоять, виноват водитель синего грузовика. Как бы там не был перекрыт обзор, он обязан для начала убедиться в безопасности выполнения маневра, а уж потом двигаться, уступая дорогу кому нужно.
— В России принято так, чем меньше видимость — тем больше газу!
— Только что ехал там, вот этого его размотало, жесть!
ИСТОЧНИК KP.RU