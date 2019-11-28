2019-11-28T07:44:41+03:00
Происшествия

«Вот это его размотало!»: в Новосибирске машина-ассенизатор разбилась об сосну

Водителя с травмами увезли в больницу
Ульяна ДЖАНКОВА
Поделиться:
КАМАЗ от удара летел так, что остановить его смогла только сосна. Фото: «АСТ-54»КАМАЗ от удара летел так, что остановить его смогла только сосна. Фото: «АСТ-54»
Изменить размер текста:

В четверг, 28 ноября, в Новосибирске произошло ДТП с грузовиками. Водитель синей Mazda Titan выезжал от дома №5 на Краснояровское шоссе. По словам очевидцев на обочине стоял припаркованный большегруз, который мешал обзору. Водитель грузовика решил рискнуть и проскочить, но у него это не получилось. В это время по шоссе ехал КАМАЗ. Машины столкнулись. КАМАЗ вылетел с дороги в кювет. От удара машина летела так, что ее остановила только сосна. Водитель получил травмы. Его увезла на скорой в больницу.

Детали аварии выясняются.

По словам очевидцев, синий грузовик выскочил на трассу с второстепенной дороги. Фото: «АСТ-54»

По словам очевидцев, синий грузовик выскочил на трассу с второстепенной дороги. Фото: «АСТ-54»

Местные жители жалуются, что фуры постоянно стоят на повороте, и автомобилистам рискуют жизнью, чтобы выехать на шоссе.

— Надеюсь, сделают теперь так, чтобы фуры эти там не оставляли! Каждый день стоят и иногда по несколько, — жалуются новосибирцы.

— Они бросают фуры на повороте трассы, и как выезжать на дорогу, когда ноль обзора.

Водителя КАМАЗа увезли в больницу. Фото: «АСТ-54»

Водителя КАМАЗа увезли в больницу. Фото: «АСТ-54»

— Вины водителя фуры, вообще, нет, даже если и запрещено ему там стоять, виноват водитель синего грузовика. Как бы там не был перекрыт обзор, он обязан для начала убедиться в безопасности выполнения маневра, а уж потом двигаться, уступая дорогу кому нужно.

— В России принято так, чем меньше видимость — тем больше газу!

— Только что ехал там, вот этого его размотало, жесть!

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Дала подзатыльник полицейскому: молодая мать устроила драку в свой день рождения, защищая приятеля
«Будто зубные щетки на глазах»: сибирячку затравили в соцсети за нарощенные ресницы
Снижают «по-черному»: обвал ставок по потребительским кредитам
«Ей пол мыли?»: покупатели возмутились замызганным футболкам на вешалках популярного спортмагазина
«Мило улыбался и выбирал корм»: новосибирец ограбил зоомагазин
«Это не страховой случай!»: новосибирец попал в ДТП со шкафом
Остались без лыж перед соревнованиями: новосибирских детей, чей спортинвентарь сгорел, поддержал «Княzь»
«Это уже перебор!»: бродячая собака вцепилась в ребенка возле школы
Задушил за то, что «пилила»: сибиряк убил жену из-за споров о работе
В Новосибирске пропала женщина в рыжей куртке и с бежевым рюкзаком
Решил наказать: сибиряк устроил драку с подрезавшим его водителем прямо на дороге
Появилось видео пожара в новосибирской психбольнице, из которой эвакуировали 500 человек
Ушла за хлебом и пропала: в Новосибирске ищут 78-летнюю пенсионерку в черном пальто
Пожарные вытащили из огня котенка, и он отблагодарил их: посмотрите, как изменилась его жизнь
В Новосибирске горит психиатрическая больница: из палат вывели около 500 человек
«Она теперь не может сидеть»: девочку, затравленную на чаепитии из-за несданных денег, избили
«Пытался повернуть?»: в Ленинском районе «Жигули» на «лысой» резине въехали в фонарный столб
Экс-начальника станции Новосибирск-главный будут судить за взятки на полмиллиона рублей
Фанаты Ольги Бузовой хотят попасть на ее концерт по билетам с отмененного шоу в Новосибирске
«Жесть! Грузовик сложился»: в жуткой аварии погиб водитель КАМАЗа
Секс на первом свидании: новосибирцы предпочитают знакомиться под одеялом
В Новосибирске посетители кальянной накурили настолько сильно, что переполошили всю округу
«Буду любить при любом раскладе»: прекращен сбор для погибшей сибирячки, которую спасали всей страной