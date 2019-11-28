«Вот это его размотало!»: в Новосибирске машина-ассенизатор разбилась об сосну

СЕГОДНЯ 07:44 2019-11-28T07:44:41+03:00

КАМАЗ от удара летел так, что остановить его смогла только сосна. Фото: «АСТ-54»

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В четверг, 28 ноября, в Новосибирске произошло ДТП с грузовиками. Водитель синей Mazda Titan выезжал от дома №5 на Краснояровское шоссе. По словам очевидцев на обочине стоял припаркованный большегруз, который мешал обзору. Водитель грузовика решил рискнуть и проскочить, но у него это не получилось. В это время по шоссе ехал КАМАЗ. Машины столкнулись. КАМАЗ вылетел с дороги в кювет. От удара машина летела так, что ее остановила только сосна. Водитель получил травмы. Его увезла на скорой в больницу.

Детали аварии выясняются.

По словам очевидцев, синий грузовик выскочил на трассу с второстепенной дороги. Фото: «АСТ-54»

Местные жители жалуются, что фуры постоянно стоят на повороте, и автомобилистам рискуют жизнью, чтобы выехать на шоссе.

— Надеюсь, сделают теперь так, чтобы фуры эти там не оставляли! Каждый день стоят и иногда по несколько, — жалуются новосибирцы.

— Они бросают фуры на повороте трассы, и как выезжать на дорогу, когда ноль обзора.

Водителя КАМАЗа увезли в больницу. Фото: «АСТ-54»

— Вины водителя фуры, вообще, нет, даже если и запрещено ему там стоять, виноват водитель синего грузовика. Как бы там не был перекрыт обзор, он обязан для начала убедиться в безопасности выполнения маневра, а уж потом двигаться, уступая дорогу кому нужно.

— В России принято так, чем меньше видимость — тем больше газу!

— Только что ехал там, вот этого его размотало, жесть!

ИСТОЧНИК KP.RU