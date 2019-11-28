«Это не страховой случай!»: новосибирец попал в ДТП со шкафом

СЕГОДНЯ 03:10 2019-11-28T03:10:20+03:00

Сейчас мужчина не знает, с кого требовать возмещение ущерба

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В Новосибирске по улице Баганской произошло необычное ДТП. Навстречу мужчине на иномарке ехали жигули. На крыше авто был прикреплен шкаф. Видимо мебель плохо привязали, потому что как только отечественное авто поравнялось с иномаркой части шкафа полетели в нее. В итоге у машины оторван и разбит бампер. Фото поврежденного авто опубликовано в группе «Инцидент Новосибирск». Дальше эту историю рассказывает сын водителя иномарки.

— Вызвали аваркома, он сказал, что это не страховой случай. В итоге виновник пообещал возместить ущерб, взял номер карты и оставил свой номер телефона, как потом выяснилось, номер не его, может он ошибся и перепутал цифры, — рассказал расстроенный мужчина.

Мебель прикрепили на крыше жигулей. Фото: «Инцидент Новосибирск»

Через соцсети новосибирец просит второго участника ДТП связаться с ним, в противном случае грозит написать заявление в полицию.

Автовладельцы посоветовали в таких случаях вызывать сотрудников ГИБДД.

— Если аварком идет в отказ, нужно было вызвать ГИБДД. А сейчас могут обоих лишить водительских прав, — написали подписчики паблика.

Владелец шкафа дал неправильный номер телефона, теперь его не могут найти. Фото: «Инцидент Новосибирск»

— Надо было с него расписку брать, а не номер телефона.

— Когда впереди едут с хламом на крыше, лучше держаться подальше.

ИСТОЧНИК KP.RU