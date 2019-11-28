2019-11-28T03:10:20+03:00
Происшествия

«Это не страховой случай!»: новосибирец попал в ДТП со шкафом

Сейчас мужчина не знает, с кого требовать возмещение ущерба
Ульяна ДЖАНКОВА
Поделиться:
Сибиряку разбил машину шкаф. Фото: «Инцидент Новосибирск»Сибиряку разбил машину шкаф. Фото: «Инцидент Новосибирск»
Изменить размер текста:

В Новосибирске по улице Баганской произошло необычное ДТП. Навстречу мужчине на иномарке ехали жигули. На крыше авто был прикреплен шкаф. Видимо мебель плохо привязали, потому что как только отечественное авто поравнялось с иномаркой части шкафа полетели в нее. В итоге у машины оторван и разбит бампер. Фото поврежденного авто опубликовано в группе «Инцидент Новосибирск». Дальше эту историю рассказывает сын водителя иномарки.

— Вызвали аваркома, он сказал, что это не страховой случай. В итоге виновник пообещал возместить ущерб, взял номер карты и оставил свой номер телефона, как потом выяснилось, номер не его, может он ошибся и перепутал цифры, — рассказал расстроенный мужчина.

Мебель прикрепили на крыше жигулей. Фото: «Инцидент Новосибирск»

Мебель прикрепили на крыше жигулей. Фото: «Инцидент Новосибирск»

Через соцсети новосибирец просит второго участника ДТП связаться с ним, в противном случае грозит написать заявление в полицию.

Автовладельцы посоветовали в таких случаях вызывать сотрудников ГИБДД.

— Если аварком идет в отказ, нужно было вызвать ГИБДД. А сейчас могут обоих лишить водительских прав, — написали подписчики паблика.

Владелец шкафа дал неправильный номер телефона, теперь его не могут найти. Фото: «Инцидент Новосибирск»

Владелец шкафа дал неправильный номер телефона, теперь его не могут найти. Фото: «Инцидент Новосибирск»

— Надо было с него расписку брать, а не номер телефона.

— Когда впереди едут с хламом на крыше, лучше держаться подальше.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Ей пол мыли?»: покупатели возмутились замызганным футболкам на вешалках популярного спортмагазина
«Мило улыбался и выбирал корм»: новосибирец ограбил зоомагазин
Остались без лыж перед соревнованиями: новосибирских детей, чей спортинвентарь сгорел, поддержал «Княzь»
«Это уже перебор!»: бродячая собака вцепилась в ребенка возле школы
Задушил за то, что «пилила»: сибиряк убил жену из-за споров о работе
В Новосибирске пропала женщина в рыжей куртке и с бежевым рюкзаком
Решил наказать: сибиряк устроил драку с подрезавшим его водителем прямо на дороге
Появилось видео пожара в новосибирской психбольнице, из которой эвакуировали 500 человек
Ушла за хлебом и пропала: в Новосибирске ищут 78-летнюю пенсионерку в черном пальто
Пожарные вытащили из огня котенка, и он отблагодарил их: посмотрите, как изменилась его жизнь
В Новосибирске горит психиатрическая больница: из палат вывели около 500 человек
«Она теперь не может сидеть»: девочку, затравленную на чаепитии из-за несданных денег, избили
«Пытался повернуть?»: в Ленинском районе «Жигули» на «лысой» резине въехали в фонарный столб
Экс-начальника станции Новосибирск-главный будут судить за взятки на полмиллиона рублей
Фанаты Ольги Бузовой хотят попасть на ее концерт по билетам с отмененного шоу в Новосибирске
«Жесть! Грузовик сложился»: в жуткой аварии погиб водитель КАМАЗа
Секс на первом свидании: новосибирцы предпочитают знакомиться под одеялом
В Новосибирске посетители кальянной накурили настолько сильно, что переполошили всю округу
«Буду любить при любом раскладе»: прекращен сбор для погибшей сибирячки, которую спасали всей страной