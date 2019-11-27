Задушил за то, что «пилила»: сибиряк убил жену из-за споров о работе
Суд вынес приговор по делу сибиряка, убившего свою жену. Трагедия разыгралась в в Братском районе Иркутской области. Как утверждает сам мужчина, на такой страшный поступок он решился из-за того, что супруга «пилила» его и просила устроиться на работу.
— Установлено, что мужчина спланировал убийство заранее, — сообщили КП-Иркутск в пресс-службе СУ СК РФ по Иркутской области. — Увез жену в лес, задушил, а после еще и сообщил о ее пропаже.
Произошла эта трагедия в апреле 2019 года. Стоит отметить, что до того, как его задержали, якобы убитый горем муж активно участвовал в поисках своей «пропавшей» жены.
В настоящее время преступника приговорили к 9, 5 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Известно также, что у пары остался трехлетний сын, которого собственный отец оставил без матери. Теперь воспитанием ребенка займутся родители убитой женщины.
ИСТОЧНИК KP.RU