2019-11-27T20:01:03+03:00
Происшествия

Задушил за то, что «пилила»: сибиряк убил жену из-за споров о работе

За свое преступление мужчина получил 9,5 лет в колонии строгого режима
Алена КУЛЕШОВА
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По словам мужчины, на такой страшный поступок он решился из-за того, что супруга «пилила» его и просила устроиться на работу. Фото: архив семьиПо словам мужчины, на такой страшный поступок он решился из-за того, что супруга «пилила» его и просила устроиться на работу. Фото: архив семьи
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Суд вынес приговор по делу сибиряка, убившего свою жену. Трагедия разыгралась в в Братском районе Иркутской области. Как утверждает сам мужчина, на такой страшный поступок он решился из-за того, что супруга «пилила» его и просила устроиться на работу.

— Установлено, что мужчина спланировал убийство заранее, — сообщили КП-Иркутск в пресс-службе СУ СК РФ по Иркутской области. — Увез жену в лес, задушил, а после еще и сообщил о ее пропаже.

Произошла эта трагедия в апреле 2019 года. Стоит отметить, что до того, как его задержали, якобы убитый горем муж активно участвовал в поисках своей «пропавшей» жены.

В настоящее время преступника приговорили к 9, 5 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Известно также, что у пары остался трехлетний сын, которого собственный отец оставил без матери. Теперь воспитанием ребенка займутся родители убитой женщины.

ИСТОЧНИК KP.RU

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