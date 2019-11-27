2019-11-27T19:21:07+03:00
Общество

В Новосибирске пропала женщина в рыжей куртке и с бежевым рюкзаком

О ее местонахождении ничего не известно с 25 ноября
Алена КУЛЕШОВА
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Поисковики также отмечают, что пропавшая может находиться в разных районах города.Поисковики также отмечают, что пропавшая может находиться в разных районах города.
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Волонтеры просят помощи в поисках пропавшей в Кировском районе Новосибирска 34-летней Анны Кремер. О местонахождении женщины ничего не известно с 25 ноября.

— Приметы: рост 175 сантиметров, полное телосложение, черные волосы, черные глаза, — сообщается в ориентировке поискового отряда. — На момент своего исчезновения женщина была одета в рыжую куртку, черные джинсы с лампасами и черную вязаную шапку. На ногах у нее были черные замшевые полусапожки. С собой у женщины был рюкзак бежевого цвета.

Поисковики также отмечают, что пропавшая может находиться в разных районах города.

Если вам известно что-нибудь о том, где сейчас может находиться Анна или вы просто видели ее на улице, волонтеры просят сразу же сообщить об этом по номеру телефона 8-800-700-54-52 или сообщить в полицию по единому номеру 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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