Решил наказать: сибиряк устроил драку с подрезавшим его водителем прямо на дороге

СЕГОДНЯ 18:55 2019-11-27T18:55:27+03:00

Водитель «Honda Accord» набросился с кулаками на водителя второго автомобиля. Фото: Кадр из видео

Происходящая сняли на видео другие автомобилисты

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Вечером 27 ноября в Новосибирске произошло ДТП в районе улицы Кирова. Там столкнулись два автомобиля: «Honda Accord» и универсал «Honda».

— Обе машины ехали в попутном направлении, когда случилась авария, — пишет автор поста в паблике Вконтакте «Инцидент Новосибирск». — А после того, как произошло ДТП, водитель «Honda Accord» набросился с кулаками на водителя второго автомобиля.

Очевидцы события утверждают, что зачинщик драки применил боевые приемы по отношению к другому мужчине.

В комментариях под постом многие пользователи соцсетей удивились жестокости, которая царит на дорогах Новосибирска. А некоторые из людей уверены, что другим автомобилистам следовало бы попытаться разнять дерущихся:

— Все просто мимо проехали, даже не попытались оставить мужчин.

— Странно, что другие люди никак не отреагировали. Едут себе дальше, снимают на телефоны.

— Просто ужас! Избить человека из-за какого-то ДТП! — пишут люди.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="202" height="360" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/746479" frameborder="0"></iframe> Сибиряк устроил драку с подрезавшим его водителем прямо на дороге.

ИСТОЧНИК KP.RU