Решил наказать: сибиряк устроил драку с подрезавшим его водителем прямо на дороге
Вечером 27 ноября в Новосибирске произошло ДТП в районе улицы Кирова. Там столкнулись два автомобиля: «Honda Accord» и универсал «Honda».
— Обе машины ехали в попутном направлении, когда случилась авария, — пишет автор поста в паблике Вконтакте «Инцидент Новосибирск». — А после того, как произошло ДТП, водитель «Honda Accord» набросился с кулаками на водителя второго автомобиля.
Очевидцы события утверждают, что зачинщик драки применил боевые приемы по отношению к другому мужчине.
В комментариях под постом многие пользователи соцсетей удивились жестокости, которая царит на дорогах Новосибирска. А некоторые из людей уверены, что другим автомобилистам следовало бы попытаться разнять дерущихся:
— Все просто мимо проехали, даже не попытались оставить мужчин.
— Странно, что другие люди никак не отреагировали. Едут себе дальше, снимают на телефоны.
— Просто ужас! Избить человека из-за какого-то ДТП! — пишут люди.
Сибиряк устроил драку с подрезавшим его водителем прямо на дороге.
ИСТОЧНИК KP.RU