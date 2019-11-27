2019-11-27T17:00:00+03:00
Общество

Ушла за хлебом и пропала: в Новосибирске ищут 78-летнюю пенсионерку в черном пальто

О местонахождении женщины ничего не известно с 9 ноября
Алена КУЛЕШОВА
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В Новосибирске ищут пропавшую 9 ноября пенсионерку.В Новосибирске ищут пропавшую 9 ноября пенсионерку.
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Волонтеры поискового отряда «Маяк» просят помощи в поисках пропавшей в Новосибирске 78-летней Туминой Валентины Александровны. Пенсионерка ушла из дома по улице Гидромонтажная, в Советском районе днем 9 ноября — с этого момента ее местонахождение остается неизвестным.

— Родственники сообщают, что женщина вышла за хлебом в магазин рядом с домом. Туда она дошла, и даже попала в объектив камер видеонаблюдения. Потом пенсионерка зашла в еще один магазин неподалеку и после того, как она оттуда вышла, сведений о ней больше не было, — рассказал КП-Новосибирск руководитель поискового отряда «Маяк» Павел Злобин. — Так как покидать дом надолго женщина не собиралась, она оставила дома свои документы и мобильный телефон, что значительно усложняет поиски.

По словам родственников, с женщиной раньше такого не происходило. Несмотря на возраст, Валентина Александровна не страдала никакими нарушениями памяти.

— Приметы: рост 168 сантиметров, худощавое телосложение, окрашенные светлые волосы, серо-зеленые глаза, — сообщается в ориентировке. — На момент своего исчезновения пропавшая была одета в черное пальто с капюшоном, черные брюки, черные ботинки с белым искусственным мехом и черный шарф с белым рисунком.

В настоящее время поисками пенсионерки занимаются волонтеры и полицейские.

Если вам известно что-нибудь о местоположении Валентины Александровны или вы просто видели ее на улице, волонтеры просят сразу же сообщить об этом по номеру телефона 8-951-393-0911 ПСО «Маяк» или сообщить в полицию по единому номеру 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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