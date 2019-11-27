«Пытался повернуть?»: в Ленинском районе «Жигули» на «лысой» резине въехали в фонарный столб
Вечером 27 ноября в Ленинском районе Новосибирска произошло ДТП: автомобиль въехал в фонарный столб. Произошедшую аварию сняли на видео очевидцы события, позже ролик попал в сеть.
— На улице Связистов «ВАЗ-2105» на скользкой дороге влетел в опору освещения, — пишет автор поста в паблике «АСТ-54» Вконтакте. — От удара у отечественного седана буквально встал «домиком» капот, сломалась решетка радиатора, вытекли технические жидкости. Вероятно, машину могло занести на дороге из-за летней резины, на которой нельзя ездить по зимним дорогам.
От удара у отечественного седана буквально встал «домиком». Фото: "АСТ-54"
О пострадавших в результате ДТП очевидцы не сообщили.
В комментариях под постом многие пользователи соцсетей отметили, что многие автомобилисты не заботятся о том, чтобы вовремя менять резину на своих машинах. А выполнение маневров летней резине зимой может быть действительно опасным:
— Наверное, хотел повернуть, а вместо этого врезался в столб.
— Машина сама по себе не новая, а тут еще и резина «лысая».
— Вот так и езди зимой на летней резине. Могло же все закончиться намного печальнее
В Ленинском районе Жигули на лысой резине въехали в фонарный столб.
ИСТОЧНИК KP.RU