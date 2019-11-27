2019-11-27T13:09:32+03:00
Происшествия

Экс-начальника станции Новосибирск-главный будут судить за взятки на полмиллиона рублей

Его задержали с поличным сотрудники ФСБ
Алена КУЛЕШОВА
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В Новосибирске экс-начальник железнодорожной станции «Новосибирск-главный» предстанет перед судом за получение взяток.В Новосибирске экс-начальник железнодорожной станции «Новосибирск-главный» предстанет перед судом за получение взяток.
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В Новосибирске экс-начальника железнодорожной станции «Новосибирск-главный» будут судить за получение взяток. Он обвиняется в совершении преступлений по п. «в» ч. 5 ст. 290, ч. 2 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом).

— По версии следствия, с мая по сентябрь 2019 года обвиняемый, занимая должность начальника железнодорожной станции Новосибирск-Главный филиала ОАО «РЖД», получил взятки от представителей двух компаний, занимающихся железнодорожными грузоперевозками. Общая сумма взятки составила более 450 000 рублей, — сообщают в пресс-службе Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ. — За взятку бизнесмены требовали особого отношения к своим компаниям со стороны руководства станции. К примеру, если на станции возникали какие-либо обстоятельства, связанные с несвоевременной подачей и уборкой вагонов или с другими нарушениями, то работники станции по поручению начальства составлять акты без указания нарушений, чтобы фирмы не могли оштрафовать.

В сентября этого года бывшего начальника Ж\Д станции задержали с поличным сотрудники ФСБ России по Новосибирской области. Обвиняемый, в ходе расследования дела, свою вину полностью признал.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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