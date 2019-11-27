«Жесть! Грузовик сложился»: в жуткой аварии погиб водитель КАМАЗа
В Чулымском районе Новосибирской области на автодороге «Куликовское — Пенек» произошла жуткая авария. ДТП случилось в днем во вторник, 26 ноября. По трассе ехал КАМАЗ с полуприцепом. Внезапно он улетел с дороги. Внушительных размеров автомобиль буквально сложился. Водитель от полученных травм умер на месте ДТП.
Погибшему мужчине было 36 лет.
— Водитель большегруза не справился с управлением и по ходу движения съехал в кювет,- сообщили в МВД по Новосибирской области.
Сейчас проводится проверка, которая установит, по какой причине мужчина не справился с управлением и съехал в кювет. Возможно, водитель уснул за рулем или его кто-то подрезал.
— Авария просто жесть. Жаль мужика! — прокомментировали очевидцы.
ИСТОЧНИК KP.RU