Секс на первом свидании: новосибирцы предпочитают знакомиться под одеялом

СЕГОДНЯ 11:49 2019-11-27T11:59:44+03:00

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Новосибирск вошел в топ — 10 городов, где жители готовы к интиму на первом свидании. Интересное социологическое исследование провели в агентстве Zoom Market. Опрашивались мужчины и женщины по всей стране. Всего в списке было 25 крупных городов. В итоге оказалось, что больше половины жителей России допускают возможность секса на первом свидании.

— Жителям российских городов задавали два вопроса: скажите, Вы допускаете возможность секса на первом свидании? У Вас был секс на первом свидании? Интим на первом свидании допускают 94% мужчин и только 14% женщин, попавших в выборку. Опрос проводился по методу личных интервью. Общая выборка составила 3000 интервью среди мужчин и женщин, — сообщают подробности в агентстве.

Кстати, рейтинг возглавили Санкт-Петербург, Воронеж и Москва. А в первую десятку вошли только два сибирских города: Новосибирск и Омск.

ИСТОЧНИК KP.RU