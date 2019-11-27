2019-11-27T11:59:44+03:00
Отношения между мужчиной и женщиной

Секс на первом свидании: новосибирцы предпочитают знакомиться под одеялом

Это данные социологического опроса
Ульяна ДЖАНКОВА
Поделиться:
Новосибирцы при знакомстве предпочитают сразу от слов переходить к делу.Новосибирцы при знакомстве предпочитают сразу от слов переходить к делу.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Новосибирск вошел в топ — 10 городов, где жители готовы к интиму на первом свидании. Интересное социологическое исследование провели в агентстве Zoom Market. Опрашивались мужчины и женщины по всей стране. Всего в списке было 25 крупных городов. В итоге оказалось, что больше половины жителей России допускают возможность секса на первом свидании.

— Жителям российских городов задавали два вопроса: скажите, Вы допускаете возможность секса на первом свидании? У Вас был секс на первом свидании? Интим на первом свидании допускают 94% мужчин и только 14% женщин, попавших в выборку. Опрос проводился по методу личных интервью. Общая выборка составила 3000 интервью среди мужчин и женщин, — сообщают подробности в агентстве.

Кстати, рейтинг возглавили Санкт-Петербург, Воронеж и Москва. А в первую десятку вошли только два сибирских города: Новосибирск и Омск.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Фанаты Ольги Бузовой хотят попасть на ее концерт по билетам с отмененного шоу в Новосибирске
«Жесть! Грузовик сложился»: в жуткой аварии погиб водитель КАМАЗа
В Новосибирске посетители кальянной накурили настолько сильно, что переполошили всю округу
«Буду любить при любом раскладе»: прекращен сбор для погибшей сибирячки, которую спасали всей страной
Муж пациентки, которая потеряла ребенка, сломал руку врачу: его могут посадить на пять лет
Новосибирских бизнесменов шантажируют псевдоначальники МЧС
«Комсомолка» помогла новосибирцам добиться, чтобы в ЖК «Радуга» ходила еще одна маршрутка
Отмороженных малолеток, избивавших новосибирских школьников, поймала полиция
«А мама где была?»: суд оставил на свободе отчима, который тушил окурки о трехлетнего мальчика
Следователи ищут банду малолеток, избивающих школьников
«Он просто псих»: сибирячку преследует хакер-фетишист из-за фото голых пяток
Сегодня единый день контроля в Новосибирске: ответы на вопросы горожан о теплоснабжении и горячем водоснабжении
«Откуда она взялась?»: под Новосибирском ондатра прибежала в село и напала на местную собаку
Сибиряк убил портниху, которая шила ему рукавицы
Пенсионерке из Новосибирска вручили награду погибшего на фронте отца
«Они истощенные и больные»: сибирячке на на что кормить 30 голодающих собак
Чудо с бантиком: сибирячка делает животным такие прически, что Зверев позавидует
В мэрии Новосибирска прокомментировали повышение стоимости проезда на общественном транспорте
«Страшная смерть»: сибиряк на «Жигулях» столкнулся с фурами и погиб
Банда лжеохранников грабила новосибирские фирмы и продавала украденное в интернете
Банда отмороженных подростков терроризирует школьников в Калининском районе
В Искитиме 73-летнего дедушку нашли мертвым на путях
«Мой прадед воевал, а вы врете!»: новосибирцы пикетировали кинотеатр, где рассказывали о сговоре СССР и фашисткой Германии
«Главное, чтобы добрая была»: парень весом 290 килограммов ищет невесту