2019-11-27T10:16:54+03:00
Общество

Новосибирских бизнесменов шантажируют псевдоначальники МЧС

Мошенники грозят проверками и штрафами
Ульяна ДЖАНКОВА
Поделиться:
Мошенники атаковали бизнесменов. Фото: МЧС по Новосибирской областиМошенники атаковали бизнесменов. Фото: МЧС по Новосибирской области
Изменить размер текста:

В Новосибирске телефонной атаке аферистов подверглись бизнесмены. Мошенники, прикидываясь, руководителями регионального управления МЧС звонят предпринимателям и грозят тем, что придут с проверкой. Далее обманщики дают совет: лучше бы сразу заплатить, чтобы избежать лишних хлопот, а то штраф прилетит, а то и хуже — работу предприятия приостановят, а причина найдется всегда.

— Главное управление МЧС России по Новосибирской области просит жителей быть бдительными и не идти на сделку с преступниками. Напоминаем, что сотрудники государственного пожарного надзора при проведении любых проверок или профилактических мероприятий должны быть в форменной одежде, а при общении с гражданами обязаны представиться и предъявить служебное удостоверение. В случае проведения проверки юридического лица или индивидуального предпринимателя сотрудники МЧС должны также показывать распоряжение о проверке, — предостерегают спасатели.

Если вам позвонили мошенники, просят сообщить об этом в правоохранительные органы, либо телефон доверия МЧС по Новосибирской области: 8 (383) 23-99-999.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Буду любить при любом раскладе»: прекращен сбор для погибшей сибирячки, которую спасали всей страной
Муж пациентки, которая потеряла ребенка, сломал руку врачу: его могут посадить на пять лет
«Комсомолка» помогла новосибирцам добиться, чтобы в ЖК «Радуга» ходила еще одна маршрутка
Отмороженных малолеток, избивавших новосибирских школьников, поймала полиция
«А мама где была?»: суд оставил на свободе отчима, который тушил окурки о трехлетнего мальчика
Следователи ищут банду малолеток, избивающих школьников
«Он просто псих»: сибирячку преследует хакер-фетишист из-за фото голых пяток
Сегодня единый день контроля в Новосибирске: ответы на вопросы горожан о теплоснабжении и горячем водоснабжении
«Откуда она взялась?»: под Новосибирском ондатра прибежала в село и напала на местную собаку
Сибиряк убил портниху, которая шила ему рукавицы
Пенсионерке из Новосибирска вручили награду погибшего на фронте отца
«Они истощенные и больные»: сибирячке на на что кормить 30 голодающих собак
Чудо с бантиком: сибирячка делает животным такие прически, что Зверев позавидует
В мэрии Новосибирска прокомментировали повышение стоимости проезда на общественном транспорте
«Страшная смерть»: сибиряк на «Жигулях» столкнулся с фурами и погиб
Банда лжеохранников грабила новосибирские фирмы и продавала украденное в интернете
Банда отмороженных подростков терроризирует школьников в Калининском районе
В Искитиме 73-летнего дедушку нашли мертвым на путях
«Мой прадед воевал, а вы врете!»: новосибирцы пикетировали кинотеатр, где рассказывали о сговоре СССР и фашисткой Германии
«Главное, чтобы добрая была»: парень весом 290 килограммов ищет невесту