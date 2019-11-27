Новосибирских бизнесменов шантажируют псевдоначальники МЧС

СЕГОДНЯ 10:16 2019-11-27T10:16:54+03:00

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В Новосибирске телефонной атаке аферистов подверглись бизнесмены. Мошенники, прикидываясь, руководителями регионального управления МЧС звонят предпринимателям и грозят тем, что придут с проверкой. Далее обманщики дают совет: лучше бы сразу заплатить, чтобы избежать лишних хлопот, а то штраф прилетит, а то и хуже — работу предприятия приостановят, а причина найдется всегда.

— Главное управление МЧС России по Новосибирской области просит жителей быть бдительными и не идти на сделку с преступниками. Напоминаем, что сотрудники государственного пожарного надзора при проведении любых проверок или профилактических мероприятий должны быть в форменной одежде, а при общении с гражданами обязаны представиться и предъявить служебное удостоверение. В случае проведения проверки юридического лица или индивидуального предпринимателя сотрудники МЧС должны также показывать распоряжение о проверке, — предостерегают спасатели.

Если вам позвонили мошенники, просят сообщить об этом в правоохранительные органы, либо телефон доверия МЧС по Новосибирской области: 8 (383) 23-99-999.

ИСТОЧНИК KP.RU