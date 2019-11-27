2019-11-27T03:42:38+03:00
Общество

Сибиряк убил портниху, которая шила ему рукавицы

Свое преступление заказчик совершил после того, как высказал мастеру недовольство по поводу аксессуара
Ульяна ДЖАНКОВА
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Сибиряк поспорил с портнихой из-за рукавиц, а потом убил ее.Сибиряк поспорил с портнихой из-за рукавиц, а потом убил ее.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Черепановском районном суде вынесли приговор 46-летнему преступнику. Он убил свою портниху. А дело было так.

Мужчина обратился к мастеру, чтобы та сшила ему тепленькие рукавицы на зиму. Портниха была знакомая сибиряка. Как-то вечером они устроили посиделки. Внезапно приятный вечер вылился в спор. Мужчина высказал недовольство по поводу своего заказа. Баталии разгорелись не на шутку. Видимо, не найдя больше доводов, сибиряк схватил нож и много раз ударил им портниху. Она погибла. Когда вспыльчивый заказчик понял, что сделал, он решил замаскировать свое преступление под ограбление. Он выдвинул ящики, вытряхнул вещи из шкафов, вспорол ножом подушку, переворачивал все подряд, создавая беспорядок. Но кое-что мужчина все-таки из квартиры портнихи прихватил. Это мобильник, видеокамеру и деньги — 15 500 рублей.

— Мужчина признан виновным в совершении совокупности преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), п. «в» ч.2 ст. 158 УК РФ (кража с причинением значительного ущерба гражданину) и приговорен к 12 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима, сообщили в прокуратуре по Новосибирской области.

Новосибирский областной суд оставил приговор без изменения, а апелляционные жалобы адвоката и осужденного — без удовлетворения. Закон вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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