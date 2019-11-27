Пенсионерке из Новосибирска вручили награду погибшего на фронте отца

СЕГОДНЯ 02:25 2019-11-27T02:25:15+03:00

Часто бывает, что настойчивые внуки или правнуки не только узнают подробности судьбы дорогих им людей, но и выясняют, что они так и не получили за свои подвиги награду. Фото: Светлана Книжник

Вручить медаль самому герою в военные годы так и не смогли - он погиб в 1944 году

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Как утверждает заместитель начальника военного комиссариата Советского и Первомайского районов Новосибирска, в последнее время, благодаря распространению интернета стали активизироваться семьи ветеранов Великой Отечественной войны, чьи родственники числились без вести пропавшими. Люди начали вести самостоятельные поиски информации о своих погибших родных, отслеживать их боевой путь, искать место гибели и увековечивать о них память.

Часто бывает, что настойчивые внуки или правнуки не только узнают подробности судьбы дорогих им людей, но и выясняют, что они так и не получили за свои подвиги награду. Такая история произошла и в семье сибирячки Надежды Сидоренко. Ее отца, Ивана Марковича Гришака, забрали на фронт в самом начале войны: он был старшиной санитарного батальона. В одном из боев в окрестностях Новгородской области Иван Маркович в тяжелом бою вытащил из-под огня девятнадцать своих товарищей. Командование отметило его подвиг, но вручить положенную медаль «За боевые заслуги» герою так и не смогли — он погиб в 1944 году.

— Брата тоже забрали на фронт, еще старшеклассником. Мы выжили только благодаря маминой мудрости и трудолюбию. Брат вернулся после серьезного ранения, но сумел продолжить службу в армии после войны, — передает воспоминания Надежды Ивановны Сидоренко газета «Навигатор».- Мы, младшие школьники, выращивали табак и помогали матери свивать веревки из конского волоса. Все это шло на фронт.

Военный комиссар по Советскому и Первомайскому районам Олег Поясков вручил женщине удостоверение об отцовской награде и отметил, что наверняка у кого-то из бойцов, которых спас ее отец, сложились семьи, в которых сейчас растут внуки и правнуки.

ИСТОЧНИК KP.RU