«Они истощенные и больные»: сибирячке на на что кормить 30 голодающих собак

СЕГОДНЯ 02:03 2019-11-27T02:03:26+03:00

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Новосибирские волонтеры спасают собак, за которыми не может ухаживать их хозяйка. В частном доме за городом сибирячка держит около 30 животных, которые находятся в жутком состоянии: все они истощены от голода, многие имеют серьезные проблемы со здоровьем.

— Женщина рассказала нам, что просто подобрала несколько собак на улице — просто из жалости. Но за некоторое время, животные успели расплодиться, и ей стало элементарно не хватать денег на их содержание, — рассказала КП-Новосибирск Анна, член волонтерского движения osirotevshii. — Теперь она практически все свои деньги тратит на то, чтобы просто прокормить животных. Но все равно, собаки крайне истощены, многие из них имеют серьезные болезни. Некоторые щенки уже с рождения не могут ходить. К тому же, все они не вакцинированы и не стерилизованы.

В настоящее время волонтеры намерены помочь оказавшимся в беде животным. В первую очередь, необходимо обеспечить их нормальным питанием и показать ветеринарам. Также, для собак нужно найти передержки, поскольку оставаться в доме у подобравшей их сибирячки они больше не могут.

— В этом доме нет никаких условий. Он не отапливается — печь в нем сломана, повсюду полная антисанитария. Поэтому животных мы сейчас стараемся пристроить на временные передержки, — пояснила Анна. — Отдавать их кому-то насовсем пока нельзя. Сначала нужно, чтобы собак осмотрели специалисты. Многих животных, хоть и огромным трудом, но можно вылечить. А некоторые рискуют на всю жизнь остаться инвалидами.

Если вы хотите помочь этим животным, вы можете связаться с волонтерами по номеру телефона 8 -913-458-09-30 или перечислить средства на карту «Сбербанка» 4276 4420 4562 2928 .

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="800" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/746281" frameborder="0"></iframe> Сибирячке на на что кормить 30 голодающих собак.

ИСТОЧНИК KP.RU