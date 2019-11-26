2019-11-26T22:11:39+03:00
Происшествия

«Страшная смерть»: сибиряк на «Жигулях» столкнулся с фурами и погиб

Водители грузовиков в аварии не пострадали
Алена КУЛЕШОВА
Поделиться:
В Кировском районе Новосибирска произошла авария со смертельным исходом. Фото: "АСТ-54"В Кировском районе Новосибирска произошла авария со смертельным исходом. Фото: "АСТ-54"
Изменить размер текста:

Вечером 26 ноября в Кировском районе Новосибирска произошла авария со смертельным исходом. В ДТП столкнулись «Жигули» и две фуры: водитель «ВАЗа» скончался на месте.

— В 22:40 40-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2106» ехал по улице Петухова со стороны площади Кирова в сторону Советского шоссе. В пути следования он столкнулся с грузовиком «MAN», который ехал в попутном направлении, и, выехав на встречную полосу, столкнулся с грузовиком «Mercedes», — цитирует паблик «АСТ-54» инспектора группы пропаганды ГИБДД города Новосибирска Владислава Савченкова. — Водители грузовых машин не пострадали, а вот водитель «ВАЗ-2106» получил травмы, несовместимые с жизнью.

В ДТП столкнулись «Жигули» и две фуры: водитель «ВАЗа» скончался на месте. Фото: "АСТ-54"

В ДТП столкнулись «Жигули» и две фуры: водитель «ВАЗа» скончался на месте. Фото: "АСТ-54"

В комментариях под постом об аварии многие пользователи соцсетей предположили, что причиной ДТП мог стать неудачный маневр, который мог совершить водитель «Жигулей»:

— Хотел быстрее проехать перед фурой?

— Очень страшная смерть. Рядом с грузовиками лучше скорость снижать.

— «ВАЗ» — это небезопасная машина, нельзя на ней так гонять, — пишут люди.

Сибиряк на Жигулях столкнулся с фурами и погиб.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Банда лжеохранников грабила новосибирские фирмы и продавала украденное в интернете
Банда отмороженных подростков терроризирует школьников в Калининском районе
В Искитиме 73-летнего дедушку нашли мертвым на путях
«Мой прадед воевал, а вы врете!»: новосибирцы пикетировали кинотеатр, где рассказывали о сговоре СССР и фашисткой Германии
«Главное, чтобы добрая была»: парень весом 290 килограммов ищет невесту
Девочка ничего не понимала: в Эвенкии мужчина изнасиловал 12-летнюю школьницу
Мужчины умирают от болезней сердца в два раза чаще женщин
«Все для людей»: пожилой сибиряк присваивал чужие авто и продавал их по низкой цене
«Страшно жить в своих подъездах»: сибиряки обсуждают появившийся в сети ролик с врывающимися спецназовцами
«Дедушка был без сознания»: в Бердске полицейские спасли пенсионера из горящего дома
Сибиряки могут остаться без осетровой икры на Новый год
Единый день контроля в Новосибирске: ответы на вопросы горожан о теплоснабжении и горячем водоснабжении
«Третий день никуда не уходит»: новосибирский Хатико ждет своих хозяев на трассе
Совсем несладко: новосибирец спрятал наркотик в баночке из-под варенья
Директору школы, обвиненному в избиении учеников, дали условный срок
«То сугроб на санках, то коляска мокрая»: сибирячка предложила сделать крытый паркинг для колясок
Центр эффективной медицины «Главный пациент» проводит акцию среди читателей «Комсомолки»!
«Офигеть, вот это шишка!»: в супермаркете подрались торговые представители
«Пацан не соображает, что делать теперь!»: сибиряк показал видео дорог в Африке, где фуры сидят неделями
Скандальный коттедж академика СО РАН отремонтировали за 40 миллионов рублей
«Что за девочка рядом в халате?»: сибирячка потрясла попой в видео скандальной рок-звезды
Главная елка Новосибирска обойдется в миллион рублей
«Сидели плотно, будто куча селедок в банке»: многодетная мама показала, как четверняшки умещались в ее животе
«Какие они довольные!»: новосибирские волонтеры приодели приютских собачек
«Ей привезли будку с сеном, чтобы не замерзла»: на трассе потерявшаяся собака ждет своих хозяев