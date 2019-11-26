«Страшная смерть»: сибиряк на «Жигулях» столкнулся с фурами и погиб

СЕГОДНЯ 22:11 2019-11-26T22:11:39+03:00

В Кировском районе Новосибирска произошла авария со смертельным исходом. Фото: "АСТ-54"

Водители грузовиков в аварии не пострадали

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Вечером 26 ноября в Кировском районе Новосибирска произошла авария со смертельным исходом. В ДТП столкнулись «Жигули» и две фуры: водитель «ВАЗа» скончался на месте.

— В 22:40 40-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2106» ехал по улице Петухова со стороны площади Кирова в сторону Советского шоссе. В пути следования он столкнулся с грузовиком «MAN», который ехал в попутном направлении, и, выехав на встречную полосу, столкнулся с грузовиком «Mercedes», — цитирует паблик «АСТ-54» инспектора группы пропаганды ГИБДД города Новосибирска Владислава Савченкова. — Водители грузовых машин не пострадали, а вот водитель «ВАЗ-2106» получил травмы, несовместимые с жизнью.

В ДТП столкнулись «Жигули» и две фуры: водитель «ВАЗа» скончался на месте. Фото: "АСТ-54"

В комментариях под постом об аварии многие пользователи соцсетей предположили, что причиной ДТП мог стать неудачный маневр, который мог совершить водитель «Жигулей»:

— Хотел быстрее проехать перед фурой?

— Очень страшная смерть. Рядом с грузовиками лучше скорость снижать.

— «ВАЗ» — это небезопасная машина, нельзя на ней так гонять, — пишут люди.

Сибиряк на Жигулях столкнулся с фурами и погиб.

ИСТОЧНИК KP.RU