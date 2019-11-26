2019-11-26T21:30:20+03:00
Происшествия

Банда лжеохранников грабила новосибирские фирмы и продавала украденное в интернете

Они успели «заработать» на продаже украденных вещей более пяти миллионов рублей.
Алена КУЛЕШОВА
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В Новосибирске банда лжеохранников обворовывала организации, куда устраивались на работу. Фото: Кадр из видеоВ Новосибирске банда лжеохранников обворовывала организации, куда устраивались на работу. Фото: Кадр из видео
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В Новосибирске банда лжеохранников обворовывала организации, куда устраивались на работу, а потом продавали награбленное через интернет. До того, как полиции удалось задержать нарушителей, они успели «заработать» на продаже украденных вещей более пяти миллионов рублей.

В состав преступной группировки вошли одиннадцать жителей Новосибирска, четверо из которых уже ранее привлекались к уголовной ответственности за совершение тяжких и особо тяжких преступлений.

— Криминальная схема была тщательно проработана. Несколько раз мужчины устраивались охранниками в разные организации, чтобы обеспечить соучастникам беспрепятственный вход. Злоумышленники действовали по ночам, похищенное хранили в гаражах и частных домах, а позже продавали через интернет или сбывали через магазин, принадлежащий участнику группы. Также на счету группировки несколько квартирных краж, — сообщает пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области. — Задержать подозреваемых удалось полицейским при участии Росгвардии. Во время обысков в их квартирах обнаружили гладкоствольные ружья, карабины, автоматы, травматические и стартовые пистолеты, пулемет, а также около 600 патронов разных калибров, бронежилеты, шлемы, 40 мобильных телефонов и 14 радиостанций. Изъятое оружие и боеприпасы направлены на экспертизу.

В частных домовладениях лжеохранников было найдено похищенной имущество: строительные материалы, бытовая техника, насосные станции, десятки единиц напольного покрытия, лодки, строительные электроинструменты, электрические приборы, сантехника, автомобильные колеса, аккумуляторы и двигатели, различный спортинвентарь, снегоуборочные машины и около 300 коробок светотехнической продукции.

По всем выявленным фактам возбуждены уголовные дела по частям 2, 3 статьи 158 УК РФ (Кража).

В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление причастности подозреваемых к совершению иных противоправных деяний в Новосибирской области.

Новосибирские лжеохранники обворовывали фирмы и продавали украденное в интернете.

ИСТОЧНИК KP.RU

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