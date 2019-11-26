В Искитиме 73-летнего дедушку нашли мертвым на путях
Во вторник, 26 ноября тело погибшего пенсионера нашли на железнодорожных путях на станции Искитим. Прибывшие на место случившегося сотрудники транспортной полиции установили, что мужчину обнаружили работники железной дороги после отправления электропоезда из Новосибирска в Черепаново.
— Сегодня, 26 ноября, в 8:45 в линейный пункт полиции на станции Искитим поступило сообщение о мужчине, лежащем возле железнодорожных путей без признаков жизни, — сообщает пресс-служба УТ МВД России по СФО. — В настоящее время устанавливаются обстоятельства, при которых 73-летний житель Искитима получил несовместимые с жизнью травмы.
Сотрудники транспортной полиции напоминают: железная дорога — это зона повышенной опасности. При нахождении около железнодорожных путей следует соблюдать меры предосторожности самим и обязательно объяснять их детям.
ИСТОЧНИК KP.RU