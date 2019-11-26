В Искитиме 73-летнего дедушку нашли мертвым на путях

СЕГОДНЯ 17:23 2019-11-26T17:23:51+03:00

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Во вторник, 26 ноября тело погибшего пенсионера нашли на железнодорожных путях на станции Искитим. Прибывшие на место случившегося сотрудники транспортной полиции установили, что мужчину обнаружили работники железной дороги после отправления электропоезда из Новосибирска в Черепаново.

— Сегодня, 26 ноября, в 8:45 в линейный пункт полиции на станции Искитим поступило сообщение о мужчине, лежащем возле железнодорожных путей без признаков жизни, — сообщает пресс-служба УТ МВД России по СФО. — В настоящее время устанавливаются обстоятельства, при которых 73-летний житель Искитима получил несовместимые с жизнью травмы.

Сотрудники транспортной полиции напоминают: железная дорога — это зона повышенной опасности. При нахождении около железнодорожных путей следует соблюдать меры предосторожности самим и обязательно объяснять их детям.

ИСТОЧНИК KP.RU