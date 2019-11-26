2019-11-26T17:23:01+03:00
Общество

«Мой прадед воевал, а вы врете!»: новосибирцы пикетировали кинотеатр, где рассказывали о сговоре СССР и фашисткой Германии

Сибиряки считают, что в «Победе» пытались исказить часть истории страны, связанной с Великой Отечественной войной
Татьяна СОЛОВОВА
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Сибиряки вышли на пикет к кинотеатру.Сибиряки вышли на пикет к кинотеатру.
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Дискуссия «Пакт Молотова-Риббентропа. Последний пакт трагедии», которая 26 ноября проходит в кинотеатре «Победа», вызвала неоднозначную реакцию у новосибирцев. Спикер - столчиный журналист Сергей Бунтман с «Эха Москвы». А подача у организаторов лекции была такая:

- К договору прилагался секретный протокол, который был откровенно экспансионистским - без ведома и желания правительств и граждан территории нескольких государств (Польша, Финляндия, Латвия, Эстония и часть Румынии) были отнесены к зонам разграничения сфер интересов СССР и Германии. Через несколько дней Германия напала на Польшу, и началась Вторая мировая война.

Людей, которые пришли в кинотеатр на эту дискуссию, встретили пикетчики. Сибиряки с плакатами требовали уважать страницу истории, относящиеся к Великой Отечественной войне.

- Мой прадед воевал, двоюродный дедушка, моя бабушка – ребенок войны. Я знаю, через что им пришлось пройти, для моей семьи эта тема очень близка. То, что происходит сейчас, - это перевирание фактов, - заявила КП-Новосибирск Екатерина Алексеева, девушка не стояла на улице с плакатом, а пришла на лекцию, чтобы потом высказать свою позицию.

- Сама попытка как-то пересмотреть точку зрения на пакт Молотова-Риббентропа – это, на мой взгляд, попытка принизить значимость итогов Великой Отечественной войны. Воевали ведь люди в каждой семье, а тут пытаются доказать, что и воевать, вроде, не за что было! Что не нужно защищать Родину, - солидарен с ней Александр Илютенко, парень, который участвовал в пикете.

К слову, если протестующие вели себя мирно, то сторонники лекции, наоборот, были агрессивны:

- Два нетрезвых парня подошли ко мне, начали тыкать. Это была провокация! - Считает Александр.

ЗВОНОК ИСТОРИКУ

Этот пакт заключили ради безопасности страны

Мы обратились к Алексею Пронину, кандидату исторических наук, директору историчексого парка «Россия – моя история» и попросили прокомментировать правомерность подачи лекции:

- Давайте не будем заниматься политическими играми, а обратимся к историческим фактам. Некоторые козыряют секретными приложениями, которые были в пакте. Но посмотрим, что в тот момент происходило. Европейские государства никак не реагировали на то, что происходил передел границ. Германия все больше увлекалась нацистскими идеями, ее поддерживала Италия. На востоке в это время была милитаристская Япония, столкновение с которой уже произошло. И этот пакт – реакция государства на то, что происходило в тридцатых годах в мире, попытка обеспечить безопасность в стране. И замечу, что нарушила пакт Германия!

ИСТОЧНИК KP.RU

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