2019-11-26T17:04:03+03:00
Общество

«Главное, чтобы добрая была»: парень весом 290 килограммов ищет невесту

Спортсмен утверждает, что готов к серьезным отношениям
Алена КУЛЕШОВА
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Самый тяжелый сумоист мира Анатолий Михаханов из Бурятии объявил, что готов к серьезным отношениям. Фото: соцсетиСамый тяжелый сумоист мира Анатолий Михаханов из Бурятии объявил, что готов к серьезным отношениям. Фото: соцсети
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Самый тяжелый сумоист мира Анатолий Михаханов из Бурятии объявил, что готов к серьезным отношениям и ищет «ту единственную», чтобы жениться на ней.

Свою спортивную карьеру 35-летний Анатолий завершил в прошлом году. Вернувшись из Японии с рекордным весом в 292 килограмма, он уже скинул более 50 кило и решил всерьез задуматься о создании семьи.

— Хочу искренних чувств и мечтаю влюбиться, — передает слова сумоиста КП-Иркутск. — Эталона женской красоты у меня нет. Блондинка или брюнетка — не важно, главное, чтобы добрая была, как я.

Журналисты даже предлагали постройневшему спортсмену принять участие в программе «Давай поженимся», но Анатолий отказался. Тем не менее, свою суженную он пока так и не встретил. Однако женским вниманием сумоист точно не обделен! Не так давно, он выложил в своих соцсетях фотографию вместе с четырьмя девушками, которые смогли уместиться в кимоно спортсмена.

— Вау, стоп, девочки! Меня на всех не хватит, — подписал сумоист снимок. — Ну, где ж ты, моя ненаглядная, где?

Находчивые подписчики Анатолия в шутку предложили ему как потенциальному жениху взять пример с Ольги Бузовой и устроить свое собственное шоу по поиску невесты. Даже название придумали: «Замуж за сумоиста».

ИСТОЧНИК KP.RU

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