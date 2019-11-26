2019-11-26T15:13:54+03:00
Происшествия

Девочка ничего не понимала: в Эвенкии мужчина изнасиловал 12-летнюю школьницу

В отношении мужчины возбудили уголовное дело
Алена КУЛЕШОВА
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В Эвенкии судят 30-летнего мужчину, который изнасиловал школьницу.В Эвенкии судят 30-летнего мужчину, который изнасиловал школьницу.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Эвенкии судят 30-летнего мужчину, который изнасиловал школьницу. Летом этого года в одном из поселков пьяный мужчина изнасиловал 12-летнюю девочку. По словам следователей, в момент совершения преступления девочка не понимала, что происходит, поэтому родителям о случившемся она рассказала не сразу.

— В отношении мужчины возбудили уголовное дело по п. б ч. 4 ст. 131 УК РФ (изнасилование, то есть половое сношение с применением насилия к потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста), — сообщили корреспондентам КП-Красноярск в пресс-службе ГСУ СКР по Красноярскому краю и Хакасии. — В отношении обвиняемого была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Свою вину в преступлении мужчина сначала не признавал, и только после проведения очной ставки с потерпевшей девочкой, он признался в содеянном.

Дальнейшую судьбу насильника в ближайшем времени определит суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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