Мужчины умирают от болезней сердца в два раза чаще женщин

СЕГОДНЯ 14:40 2019-11-26T14:40:39+03:00

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В последнее время в стране участились случаи смерти из-за болезней сердца. Так, на минувших выходных у пилота пассажирского лайнера во время полета случился сердечный приступ. К сожалению, спасти 49-летнего мужчину медики не смогли. А около недели назад внезапная смерть настигла 41-летнего директора Института актуальной экономики Никиту Исаева. Мужчине стала плохо в поезде, по предварительной версии, причиной его смерти стал сердечный приступ.

Согласно статистике Европейского реанимационного совета, на территории Европейского союза ежегодно фиксируется около 700 тысяч случаев внезапной сердечной смерти. А в России, согласно Национальным рекомендациям по определению риска и профилактике ВСС, из-за внезапной остановки сердца ежегодно погибает 200-250 тысяч человек.

— Медики утверждают, что среди всех причин смерти, наступившей вне медицинских учреждений, доля внезапной сердечной смерти достигает 39,4 и соответствует 92,5 случая на 100 тысяч жителей в год, — сообщает издание News.ru. — При этом у мужчин внезапная сердечная смерть случается в среднем в два раза чаще, чем у женщин. Врачи объясняют это просто: женские половые гормоны защищают сердечно-сосудистую систему от повреждений. Большинство внезапных сердечных смертей, по мнению медиков, случаются из-за различных видов аритмий.

А основными факторами развития серьезных аритмий могут являться изменения тонуса вегетативной нервной системы (повышение симпатического и/или понижение парасимпатического тонуса), физическая нагрузка, прием некоторых лекарственных средств, электролитные нарушения, токсические воздействия и гипоксия.

Врач-кардиолог и профессор кафедры геронтологии и гериатрии ФПДО МГМСУ Юрий Конев также утверждает, что основной причиной внезапной сердечной смерти являются аритмии различного вида, которые могут развиться стремительно — в течение двух-трех секунд. И чаще всего такие виды аритмий могут возникнуть из-за стресса. Поэтому врач настоятельно рекомендует соблюдать режим труда и отдыха — это действительно снизит вероятность внезапной смерти.

Медики предупреждают: на пустом месте внезапная сердечная смерть не возникает. В таких случаях нарушения в работе сердца выявляют всегда, но дело в том, что иногда они протекают бессимптомно.

Примерно 20% сердечных смертей приходится на безболевую ишемию. Это когда сердце страдает, но больной этого не ощущает. Первым проявлением такого состояния и становится инфаркт.

Врачи также отмечают, что мужчинам после 35 лет необходимо регулярно проводить мультиспиральную компьютерную томографию коронарных артерий. С помощью этой процедуры можно отследить проходимость всех сердечных сосудов, вплоть до самых мелких. Правда, у этой процедуры есть один существенный минус — это обследование не входить в ОМС и стоит более 10 тысяч рублей.

Чтобы сохранить свое здоровье, нужно также делать липидограмму — комплексное исследование, определяющее уровень жиров в крови. Оно поможет обнаружить нарушение жирового обмена и оценить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

ИСТОЧНИК KP.RU