«Страшно жить в своих подъездах»: сибиряки обсуждают появившийся в сети ролик с врывающимися спецназовцами

СЕГОДНЯ 13:58 2019-11-26T13:58:19+03:00

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В соцсетях появился ролик с камеры видеонаблюдения, в котором, как предполагают выложившие его в сеть люди, проводится операция по задержанию мужчины за контрабанду взрывчатых веществ в Новосибирске.

— Сегодня рано утром в доме по адресу улица Мясниковой, 26 были замечены вооруженные бойцы спецназа, — цитируют автора видео в паблике Вконтакте «Инцидент Новосибирск». — По словам местных жителей, там задерживали мужчину, якобы занимавшегося контрабандой взрывчатых веществ. Люди говорят, что мужчине около 30-35 лет. У него есть жена и 6-летний ребенок.

В комментариях под постом пользователи соцсетей сошлись во мнении, что в такой ситуации преступник все равно должен понести наказание, вне зависимости от того, есть у него семья или нет:

— Если он действительно продавал взырвчатку, то не важно, есть у него семья или нет. Это преступление.

— Если это действительно правда, то ему самому нужно было думать, чем он занимается, зная, что у него семья.

— Вот так страшно жить в домах. Если он правда это продавал, то хорошо, что задержали.

— Преступников нужно наказывать вне зависимости от того, есть у них родные или дети, — пишут люди.

Корреспонденты КП-Новосибирск обратилась в полицию, чтобы выяснить, в связи с чем проводилась спецоперация. Однако оперативного ответа получить не удалось.

Сибиряки обсуждают появившийся в сети ролик с врывающимися спецназовцами.

ИСТОЧНИК KP.RU