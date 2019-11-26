«Дедушка был без сознания»: в Бердске полицейские спасли пенсионера из горящего дома

СЕГОДНЯ 12:36 2019-11-26T12:36:24+03:00

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Полицейские спасли пенсионера из горящего частного дома в Бердске. Сотрудники МВД заметили дым от пожара во время патрулирования района, и оказавшись рядом с полыхающей постройкой, правоохранители решили проверить, не осталось ли внутри людей.

— Около двух часов ночи 22 ноября сотрудники полиции во время патрулирования района увидели дым из дома на улице Маяковского. Полицейский Евгений Новицкий позвонил в пожарную охрану и вместе с коллегами пошел на разведку, — сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Новосибирской области. — В этот момент уже полыхала веранда, сотрудники МВД решили войти в дом через вторую дверь с обратной стороны здания и проверить помещение на наличие людей. В сильно задымленной комнате полицейский увидел на полу пожилого мужчину и вынес его на свежий воздух. К этому моменту на место происшествие прибыли пожарные и скорая помощь.

Площадь пожара составила 171 квадратный метр. Фото: ГУ МВД по НСО

Медики оказали пенсионеру помощь и госпитализировали его в больницу.

После этого полицейские помогли эвакуироваться семье из соседнего дома, а также вынесли оттуда газовые баллоны. Пожарным потребовалось чуть более 20 минут на то, чтобы ликвидировать открытое возгорание. Площадь пожара составила 171 квадратный метр. На месте работали 17 человек личного состава и 4 единицы техники.

Медики оказали пенсионеру помощь и отвезли его в больницу. Дознаватели МЧС выяснили, что причиной пожара стала неосторожная утилизация печной золы. Хозяин дома оставил ведро с золой на веранде, что и спровоцировало возгорание.

В Главном управлении МЧС России по Новосибирской области сейчас готовят документы, чтобы поощрить полицейских по факту спасения человека на пожаре.

ИСТОЧНИК KP.RU