Сибиряки могут остаться без осетровой икры на Новый год
На сегодняшний день Россия теряет свои позиции на одном из крупнейших рынков — осетровой икре. Ее стало выгоднее производить в Европе, Китае или же Латинской Америке. Об этом сообщает издание News.ru.
— Климатические условия в Китае, Латинской Америке и Южной Европе благоприятны для разведения осетровых, в то время как в РФ большинство крупнейших рыбоводных комплексов находятся в достаточно прохладном для них месте. Как результат — высокие издержки и неспособность конкурировать с КНР, — сообщает издание в ходе проведенного исследования.
В России икру получают методом забоя, но подходящей рыбы крайне мало. На рынках живого или охлажденного осетра можно приобрести весом от 2-4 килограмм.
— Крупной рыбы в промышленном масштабе в России нет, поэтому можно наблюдать дефицит осетрины и высокие цены на такой продукт, — пишет издание.
ИСТОЧНИК KP.RU