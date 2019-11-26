Сибиряки могут остаться без осетровой икры на Новый год

СЕГОДНЯ 12:13 2019-11-26T12:14:24+03:00

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На сегодняшний день Россия теряет свои позиции на одном из крупнейших рынков — осетровой икре. Ее стало выгоднее производить в Европе, Китае или же Латинской Америке. Об этом сообщает издание News.ru.

— Климатические условия в Китае, Латинской Америке и Южной Европе благоприятны для разведения осетровых, в то время как в РФ большинство крупнейших рыбоводных комплексов находятся в достаточно прохладном для них месте. Как результат — высокие издержки и неспособность конкурировать с КНР, — сообщает издание в ходе проведенного исследования.

В России икру получают методом забоя, но подходящей рыбы крайне мало. На рынках живого или охлажденного осетра можно приобрести весом от 2-4 килограмм.

— Крупной рыбы в промышленном масштабе в России нет, поэтому можно наблюдать дефицит осетрины и высокие цены на такой продукт, — пишет издание.

ИСТОЧНИК KP.RU