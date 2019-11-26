2019-11-26T11:53:52+03:00
Общество

Единый день контроля в Новосибирске: ответы на вопросы горожан о теплоснабжении и горячем водоснабжении

27 ноября Сибирская генерирующая компания во всех городах присутствия проводит первый в новом отопительном сезоне Единый день контроля
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27 ноября Сибирская генерирующая компания во всех городах присутствия проводит первый в новом отопительном сезоне Единый день контроля.

В этот день энергетики напрямую принимают звонки и сообщения от горожан, отвечают на вопросы. Также специалисты проведут проверки по адресам, с которых поступили жалобы на качество тепла и горячей воды.

В прямом эфире Радио «Комсомольская правда» 98,3 FM c 15.00 до 16,00 на вопросы слушателей будут отвечать специалисты новосибирского теплосетевого подразделения СГК: заместитель главного инженера по режимам Роман Корниенко и советник генерального директора Петр Бажин.

Телефон прямого эфира +7 383-289-99-33

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