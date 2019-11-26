2019-11-26T11:20:19+03:00
Общество

Совсем несладко: новосибирец спрятал наркотик в баночке из-под варенья

Далеко прятать емкость не стал, положил в карман куртки
Ульяна ДЖАНКОВА
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Новосибирец вез варенье, а оказалось наркотик. Фото: пресс-служба УТ МВД по СФОНовосибирец вез варенье, а оказалось наркотик. Фото: пресс-служба УТ МВД по СФО
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В Новосибирске сотрудники транспортной полиции задержали в электричке неадекватного мужчину. А при нем оказался сюрприз. Когда полицейские досматривали 30-летнего парня, то в кармане нашли баночку с вязким веществом. Сибиряк утверждал, что это он варенье так везет. Но полицейские не поверили в легенду. Позже эксперты установили, что содержимое баночки вовсе не вкусняшка от бабушки, а настоящий наркотик — почти 60 граммов гашишного масла. За баночку с псевдовареньем сибиряку грозит приличный срок.

Мужчину задержали за неадекватное поведение в электричке. Фото: пресс-служба УТ МВД по СФО

Мужчину задержали за неадекватное поведение в электричке. Фото: пресс-служба УТ МВД по СФО

— В отношении задержанного следователи транспортной полиции возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации (Незаконные приобретение, хранение, перевозка, наркотических средств). За совершение указанного деяния, установлено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок десять лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей, — сообщили в пресс-службе УТ МВД по СФО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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