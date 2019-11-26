«Офигеть, вот это шишка!»: в супермаркете подрались торговые представители

СЕГОДНЯ 08:36 2019-11-26T08:36:21+03:00

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В Новосибирске в супермаркете, расположенном в доме №177 по улице Дуси Ковальчук, произошел неприятный инцидент. В зале работали двое торговых представителей: мужчина и женщина. В какой-то момент мерчендайзеры что-то не поделили. На камере видеослежения видно, что девушка подходит мужчине и начинает ему что-то говорить, в ответ он начинает ее швырять, сибирячка поскользнулась и упала на пол, при этом она со всего маху ударилась головой о кафель. Но если посмотреть другую камеру можно предположить, почему произошла драка. На кадрах видно, что торговые представители раскладывают товар, в какой-то момент у них начинается спор из-за конкретного места на полке. Девушка начинает одергивать руку мужчину, а второй бьет его по лицу. В ответ мужчина только защищается и уходит к другому стеллажу, но сибирячка от него не отстает. Кадры драки опубликованы в группе «Инцидент Новосибирск».

— Произошла потасовка, в результате которой «победил сильный пол», а девушка осталась с шишками на лице. На место были вызваны полиция и скорая помощь. Зафиксированы побои, написано заявление со стороны девушки. Мужчина также написал встречное заявление за поцарапанное лицо, — сообщили очевидцы.

В новосибирском супермаркете подрались торговый представители.

Позже девушка опубликовала фото избитого лица. На лбу образовалась огромная шишка.

— Офигеть! Вот это шишка, — отреагировали подписчики паблика.

У девушки после потасовки с мужчиной образовалась на лбу здоровая шишка.

Саму потасовку новосибирцы оценили неоднозначно:

— Девушка прежде чем орать, толкать, хватать за одежду, а то , что вы его толкали и хватали за одежду, это отчетливо видно на видеозаписи, имейте ввиду, что времена благородных рыцарей давно прошли.

— Перебыковала! Почему-то уверен, что провокатором была женщина, человек ходил и делал свою работу, а она верещала и цепляла его, а когда он отпихнул, то она его царапать начала.

— Кто больше побит, тот и пострадавший. Кто мужчина, тот агрессор.

В новосибирском супермаркете подрались мерчендайзеры .

ИСТОЧНИК KP.RU