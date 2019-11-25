«Стыдно перед детьми»: сибиряков возмутили футбольные ворота из канализационных труб

СЕГОДНЯ 21:37 2019-11-25T21:37:22+03:00

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Сибиряков возмутили футбольные ворота из канализационных труб, которые местные активисты построили для детей и подростков на средства из президентского гранта. Такое нестандартное решение для спортплощадки нашли жители деревни Оравка в Чановском районе Новосибирской области.

— Мне просто как-то не по себе, от того, что у нас дети будут играть в футбол с воротами из канализационных труб. Как мы будем этим ребятишкам объяснять, почему у всех других детей ворота нормальные, а у них вот такие вот? — поделился с КП-Новосибирск своими мыслями местный общественник Армен Аракелов. — Сама идея хорошая, помочь детям, создать для них условия, чтобы они могли заниматься спортом. Но эта затея с трубами — явно не лучшее решение. Это не только коробит само по себе, но еще и настораживает с точки зрения практичности. Как по мне, такие ворота разлетятся от хорошего удара мячом.

Такое нестандартное решение для спортплощадки нашли жители деревни Оравка в Чановском районе. Фото: «Молодежь Чановского района НСО»

Однако по словам Дамира Маликова, руководителя организации «Молодежь Чановского района НСО», на самом деле дела обстоят совсем иначе.

— Неравнодушные местные жители участвовали в конкурсе нашей общественной организации в рамках проекта «Будущее территории на наших плечах». Их инициативная группа стала одним из 13 победителей. Сумма из гранта, которая полагалась каждому победителю не могла быть больше 10 тысяч рублей. Организация за счет гранта сама приобретала инвентарь для победителей, напрямую делая заказ поставщику, — рассказал КП-Новосибирск Дамир Маликов. — Группа из Оравки попросила на эти деньги приобрести им спортинвентарь, призы и трубы (трубы за 3200 рублей), из которых они сами сделают ворота для детей, потому как многие любят там футбол, а играть зимой невозможно — на улице мороз. Таким образом, люди просто решили провернуть такой вот «лайфхак», чтобы сэкономить деньги. Не покупать одни ворота за 10-12 тысяч, а сделать их самостоятельно, дабы иметь возможность потратить оставшиеся средства на спортинвентарь и призы для детей. Жители сами вкладывали в это свои силы, а главное — подали такую идею, что своими руками могут сделать из самых простых вещей настоящие ворота. А теперь везде над ними и нами насмехаются. Просто обидно за их труд.

Ситуацию активно обсуждают в социальных сетях. Фото: «Молодежь Чановского района НСО»

Армен Аракелов утверждает, что попробует при поддержке общественников и других неравнодушных людей организовать сбор средств, чтобы иметь возможность все-таки купить обычные футбольные ворота.

Информация об этой ситуации появилась и в соцсетях. Там люди также поделились на два лагеря. Одни утверждают, что такой хенд-мейд из канализационных труб все же выглядит не лучшим образом. А другие считают, что жители деревни просто сделали доброе дело и осуждать их не за что:

— Хорошо, что есть люди, которые готовы делать все, чтобы дети были чуточку счастливее. И если им подвернулся такой способ, то почему бы и нет?

— А мне кажется, на такие лайфхаки люди идут просто от безысходности. Перед детьми стыдно.

— Люди молодцы, не понимаю, почему поднялось это негодование.

— Да эти ворота разлетятся или лопнут в мороз, — пишут люди.

ИСТОЧНИК KP.RU