2019-11-25T18:15:21+03:00
Происшествия

В Новосибирске начальница отдела УФМС прописывали мигрантов за взятку

Граждане с фальшивой пропиской смогли получить социальные выплаты на сумму почти в 2, 5 миллиона рублей
Алена КУЛЕШОВА
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В Новосибирске вынесли приговор бывшей начальнице отдела УФМС в Октябрьском районе.В Новосибирске вынесли приговор бывшей начальнице отдела УФМС в Октябрьском районе.Фото: Алексей СТЕФАНОВ
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В Новосибирске вынесли приговор бывшей начальнице отдела УФМС в Октябрьском районе. Ее признали виновной в совершении преступления по части 1 статьи 285 УК РФ (Злоупотребление должностными полномочиями).

— Судом установлено, что женщина помогала группе граждан, которые занимались оформлением фиктивной регистрации мигрантов по месту пребывания и месту жительства. Таким образом, эти люди приносили в миграционный отдел на подпись документы о регистрации граждан, а взамен оказывали подсудимой и ее коллегам различные услуги материального и нематериального характера, — рассказал КП-Новосибирск помощник прокурора Октябрьского района Артем Булгаков. — Благодаря содействию экс-начальницы, на территории Новосибирской области были фиктивно зарегистрированы не менее 88 граждан. Это предоставляло мигрантам, в том числе, и права на начисление им различных выплат и пособий, прием в образовательные учреждения, а также получение материнского капитала.

Так, в период с июля 2014 по ноябрь 2015, незаконно зарегистрированные граждане обратились в отдел социальных пособий и выплат Октябрьского района с заявлением о начислении им выплат на общую сумму не менее 2 338 678 рублей и получили их.

Подсудимая свою вину в совершении данного преступления не признала. Тем не менее, суд назначил ей наказание в виде условного лишения свободы сроком на 1 год и 6 месяцев.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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