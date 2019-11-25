Травматизм на рабочем месте в Новосибирске: ушел на работу и не вернулся

СЕГОДНЯ 18:15 2019-11-25T18:15:13+03:00

Управление социально-трудовых отношений, социального партнерства и охраны труда Федерации профсоюзов Новосибирской области сообщает о ситуации с производственным травматизмом в нашем регионе.

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В III квартале 2019 года произошло 30 несчастных случаев на производстве с тяжелым и смертельным исходом, в том числе 20 – тяжелых, 5 – со смертельным исходом, 3 – групповых (погибло 4 человека).

Для сравнения: в III квартале 2018 года, за аналогичный период произошло 20 несчастных случаев на производстве с тяжелым и смертельным исходом, в том числе 15 – тяжелых, 5 – со смертельным исходом. 28 ноября в пресс-центре новосибирской «Комсомольской правды» состоится круглый стол на эту «горячую производственную тему»: «Профилактика производственного травматизма и реабилитация пострадавших на производстве».

Участники мероприятия и и наши эксперты (руководители новосибирского отделения фонда социального страхования; государственной инспекции труда в Новосибирской области; ФКУ «ГБ МСЭ по Новосибирской области и др.) обсудят ситуацию с производственным травматизмом, а также расскажут о том, как происходит реабилитация пострадавших.

Круглый стол состоится 28 ноября в 10.00 по адресу: ул.Советская, 64. Следите за нашими публикациями на сайте www.nsk.kp.ru