2019-11-25T18:28:28+03:00
Общество

Общественная палата Новосибирской области встретилась со студентами

Заместитель председателя комиссии Общественной палаты Новосибирской области по социальной политике, здравоохранению и трудовым отношениям Роман Бубенов в аппарате Общественной палаты провел ознакомительную встречу со студентами НГТУ
Ксения ПОЛТОРАНИНА
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Роман Бубенов встретился в аппарате Общетсвенной палаты со студентами и юными активистамиРоман Бубенов встретился в аппарате Общетсвенной палаты со студентами и юными активистамиФото: Ксения ПОЛТОРАНИНА
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В аппарате Общественной палаты Новосибирской области прошла очередная встреча со студентами НГТУ. Встречи членов Общественной палаты стали доброй традицией в рамках постоянного взаимодействия с вузом.

— НГТУ сегодня можно считать национальным центром прикладной науки. Учебное заведение имеет богатую историю, большое количество выпускников занимают в научной и деловой сферах ведущие роли, — отметил Роман Бубенов.

В прошлом году студенты НГТУ принимали участие в мероприятии «Цифровая педагогика». Именно там Общественная палата и студенты активно работали вместе. После окончания мероприятия студенты были награждены благодарственными письмами от Общественной палаты. После этого наладилось взаимодействие было налажено.

— Студенты начали приходить к нам в аппарат Общественной палаты. Мы общаемся и рассказываем о роли нашей организации, о функционале, как мы взаимодействуем с различными уровнями власти, о структуре и процессе формирования палаты в Новосибирской области. И конечно же, самое главное нормативно-правовая база: чем регламентирована деятельность членов Общественной палаты, правовой статус, экспертный и общественный контроль. Встречаемся обычно два раза в год, — рассказал корреспонденту КП-Новосибирск Роман Бубенов.

Кроме этого студентам рассказали, как Общественная палата принимала участие в сборах предложений в стратегию развития Новосибирской области. На тот момент губернатор Андрей Травников занимал должность, исполняющий обязанности главы региона.

— Мы рассказывали где проходили мероприятия и встречи с коллективами и организациями различных учреждений, как проходят сборы. Также говорили о вопросах, которые связаны с реализацией по каждым направлениям наших 13 комиссий, — поделился с корреспондентом КП-Новосибирск член Общественной палаты Новосибирской области Роман Бубенов.

Студенты активно проявляют инициативу и готовы к сотрудничеству. По словам Романа Николаевича, подрастающее совершеннолетнее поколение отличается активностью и самостоятельностью. Члены Общественной палаты отзываются с улыбкой и гордостью о таких встречах. Говорят, что у нынешнего студенчества большой потенциал и много возможностей. И этот потенциал молодые люди проявляют не просто в теории или социальных сетях, а на практике. Особенно активно проявляют себя ребята в волонтерстве и уборках территорий, привлекая к общественной деятельности своих друзей и близких. Показывая тем самым другим жителям Новосибирска положительный пример для подражания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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