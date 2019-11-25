2019-11-25T12:21:01+03:00
Происшествия

Прохожие убегали от обломков: в Новосибирске здание рухнуло на тротуар

По словам очевидцев, люди не пострадали
Алена КУЛЕШОВА
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На площади Маркса обломки здания рухнули на тротуар. Фото: "АСТ-54"На площади Маркса обломки здания рухнули на тротуар. Фото: "АСТ-54"
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В Новосибирске на площади Маркса обломки здания рухнули на тротуар. Инцидент произошел днем 25 ноября. При разборе ТЦ «Гранит» часть строения упала на тротуар, проломив забор.

— Это чудо, что никого из прохожих не придавило, люди буквально едва успели отбежать от летящих на них строительных обломков, — цитирует паблик Вконтакте «АСТ-54» слова очевидца событий. — Не видно пострадали ли машины, но шума и пыли было очень много. Строительные работы пока приостановили.

Фотография случившегося очевидцы опубликовали в соцсетях. Фото: "АСТ-54"

Фотография случившегося очевидцы опубликовали в соцсетях. Фото: "АСТ-54"

В комментариях под постом многие пользователи соцсетей предположили, что причиной произошедшего могла стать ошибка строителей при проведении работ:

— Не удивительно, что здание рухнуло, утром его вообще ковшом разобрать пытались.

— Как обычное каркасное здание могло так рухнуть? Явно ошибка строителей.

А некоторые люди вообще предположили, что здание решили начать сносить специально:

— Разбирать, видимо, уже не эффективно. Вот и решили снести, — пишут люди.

ИСТОЧНИК KP.RU

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