Прохожие убегали от обломков: в Новосибирске здание рухнуло на тротуар
В Новосибирске на площади Маркса обломки здания рухнули на тротуар. Инцидент произошел днем 25 ноября. При разборе ТЦ «Гранит» часть строения упала на тротуар, проломив забор.
— Это чудо, что никого из прохожих не придавило, люди буквально едва успели отбежать от летящих на них строительных обломков, — цитирует паблик Вконтакте «АСТ-54» слова очевидца событий. — Не видно пострадали ли машины, но шума и пыли было очень много. Строительные работы пока приостановили.
Фотография случившегося очевидцы опубликовали в соцсетях. Фото: "АСТ-54"
В комментариях под постом многие пользователи соцсетей предположили, что причиной произошедшего могла стать ошибка строителей при проведении работ:
— Не удивительно, что здание рухнуло, утром его вообще ковшом разобрать пытались.
— Как обычное каркасное здание могло так рухнуть? Явно ошибка строителей.
А некоторые люди вообще предположили, что здание решили начать сносить специально:
— Разбирать, видимо, уже не эффективно. Вот и решили снести, — пишут люди.
ИСТОЧНИК KP.RU