Новосибирцам предложили обсудить, нужны ли городу «умные остановки»

СЕГОДНЯ 11:46 2019-11-25T11:46:44+03:00

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Новосибирцам предлагают оценить плюсы и минусы «умных» транспортных остановок. Мэрия города 25 ноября запустила опрос, с помощью которого горожане смогут рассмотреть территория, где могут располагаться новые места ожидания транспорта, чем полезен данный сервис, а также отметить, чего в нем не хватает.

— Современные остановки обеспечивают комфорт и безопасность за счет «умного» информационного блока, видеонаблюдения и освещения. Они также улучшат внешний вид города к молодежному чемпионату мира по хоккею, который пройдет в Новосибирске в 2023 году. За счет привлечения частных инвестиций в городе планируется установить около 250 таких остановок, и примерно в половине из них будут теплые, защищенные от непогоды помещения, — сообщается на официальном сайте города Новосибирска. — «Умные остановки» покажут на табло и подскажут голосом время до прибытия транспорта, предоставят бесплатный Wi-Fi, возможность подзарядить телефон или нажать кнопку вызова экстренных служб.

Кроме того, такие остановки смогут помочь людям построить нужный маршрут и предоставят на табло информацию о достопримечательностях города, которая будет особенно интересна туристам. Также остановки будут оснащены специальной системой, позволяющей получить необходимую информацию для людей с ограниченными возможностями.

Ссылка на анкету с шестью вопросами размещена на сайте города Новосибирска, ответить на нее может любой желающий. Результаты опроса станут известны через две недели, 9 декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU