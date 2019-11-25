В Новосибирске школьница пыталась покончить с собой

СЕГОДНЯ 10:30 2019-11-25T10:42:26+03:00

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В воскресенье, 24 ноября, в Кировском районе Новосибирска школьница пыталась свести счеты с жизнью. Сейчас ребенок находится в больнице. В каком состоянии школьница, и есть ли угроза ее жизни - пока неизвестно. Об этом сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области. Им поступил сигнал из больницы.

— Поступило сообщение из медицинского учреждения о том, что подросток доставлена к ним. По данному факту полиция проводит проверку, выясняет, что произошло. Она жительница Кировского района, — рассказали КП-Новосибирск в полиции.

При каких обстоятельствах произошел инцидент и сколько девочке лет, пока не сообщают.

ИСТОЧНИК KP.RU