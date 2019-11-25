2019-11-25T09:19:33+03:00
Общество

«Зверье! И все мимо едут!»: толпа избила новосибирца и бросила его на дороге

Его увезли на скорой в больницу
Ульяна ДЖАНКОВА
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Свидетелями драки были многие прохожие и автомобилисты, но никто не помог. Фото: «Типичный Новосибирск»Свидетелями драки были многие прохожие и автомобилисты, но никто не помог. Фото: «Типичный Новосибирск»
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В Новосибирске жители дома №16 по улице Вокзальная магистраль проснулись в три часа ночи в понедельник, 25 ноября, от истошного крика. Выглянув в окно, они увидели, как толпа избивает ногами молодого человека. Новосибирцы сняли инцидент на камеру мобильного телефона. На кадрах видно, что толпа, в которой около десяти человек, пинает парня, который лежит на проезжей части. После, толпа отходит, а молодой человек остается лежать на дороге. Он пытается двигаться, но видно, что это у него плохо выходит. Рядом истошно кричит женщина, чтобы драку прекратили, видимо, она знакомая парня. Дальше группа людей садится в машину и спешно уезжает. Свидетелями драки стали прохожие, которые предпочли остаться зрителями и не вмешиваться, также мимо ехали автомобили, но никто не стал останавливаться.

— Зверье! Все мимо едут! — прокомментировали подписчики паблика.

В МВД по Новосибирской области сообщили, что на место инцидента приезжали полицейские. Сейчас они проводят проверку. А пострадавшего увезли в больницу на скорой помощи.

В Новосибирске толпа избила молодого парня и бросила на дороге.

ИСТОЧНИК KP.RU

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