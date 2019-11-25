Сибиряков возмутили неудобные баки, из-за которых мусор летит во все стороны

СЕГОДНЯ 07:30 2019-11-25T07:30:01+03:00

В Искитиме жители возмущены тем, как у них убирают мусор. Фото: «АСТ-54»

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Жители Искитима возмущены тем, что мусор у них вывозят, но возле баков постоянно грязно. Чтобы понять, что происходит, жители подкараулили мусоровоз и сняли на видео уборку. На кадрах видно, как работники выгружают мусор в отсек, но часть пакетов примерзли, когда их начинают трясти, мешки рвутся и содержимое падает на землю, ведь у контейнера не плотные стенки, а решетка с крупными отверстиями. Фото и видео антисанитарии люди опубликовали в группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».

— Может, после того, как все увидят это видео, что-то поменяется у нас в Искитиме с вывозом мусора. Вот так выглядит почти каждое место, где стоят мусорные баки. Та компания, что вывозит мусор, за собой не убирает, а ЖЭУ не убирают, потому что говорят, что им перестали платить за вывоз мусора, — написали в паблике возмущенные жители.

В ответ новосибирцы посоветовали им для начала сменить контейнеры.

— Все отлично парни сделали: с земли мешки закинули, баком три раза потрясли, чтоб примерзший мусор отвалился. А то, что баки в сетку — не их вина: ставьте пластик, — посоветовали люди.

— Поменяйте контейнеры на нормальные пластиковые с крышкой, — написали в комментариях подписчики.

— Зато скоро появится новая услуга: уборка мусора с места вывоза мусора!

— А вообще зону контейнерной площадки должен и обязан убирать дворники, а не те, кто вывозит мусор!

В Искитиме пожаловались на то, как у них вывозят мусор.Размещено на странице Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 vk.com/act54

ИСТОЧНИК KP.RU