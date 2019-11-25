2019-11-25T04:11:46+03:00
Общество

«Сидела в сугробе и отчаянно кричала»: кошку выкинули на мороз умирать

Животное сильно истощено, но выжило
Ульяна ДЖАНКОВА
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Кошечка не отзывается на кис-кис, а только жадно ест, будто отберут. Фото: «Кошачье царство»Кошечка не отзывается на кис-кис, а только жадно ест, будто отберут. Фото: «Кошачье царство»
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Волонтеры из новосибирского приюта «Кошачье царство» просят помочь. В свое аккаунте в Инстаграме активисты рассказали очередную историю жесткого обращения с домашним питомцем. По словам волонтеров, девочку зовут Мия. Видно, что животное домашнее. Видимо, хозяевам она больше не нужна, но они не стали себя утруждать и просто выкинули котейку в снег в морозы. Животное выжило, но сильно истощено.

— Эта кошечка сидела в сугробе и отчаянно кричала. Девушка Анна не прошла мимо, забрала ее к себе, а потом написала нам и попросила помощи. Анна молодец, она оплатила содержание котейки в приюте, вакцины. И это правильно и по- взрослому, ведь на содержание животных в приюте нужны деньги. Сколько у нас было истощенных животных, но такое мы видим впервые, — пишут активисты.

По словам волонтеров на вид котейке примерно семь месяцев, при этом пушистик весит всего чуть больше килограмма. Чтобы выйти из состояния истощения, животному нужно питаться шесть раз в день маленькими порциями, именно так не будет нанесен вред печени и поджелудочной. На видео, снятое волонтерами, видно, как кошечка жадно ест и даже на ласковое кис-кис никак и ухом не ведет.

Нового хозяина или тех, кто хочет помочь котейке просят звонить по телефону 8 903 049 00 38.

В Новосибирске кошку выкинули на мороз.

ИСТОЧНИК KP.RU

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