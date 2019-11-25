В Новосибирске минивэн с детьми залетел под фуру

СЕГОДНЯ 03:02 2019-11-25T03:02:38+03:00

На Богдана Хмельницкого минивэн с детьми залетел под фуру. Фото: «АСТ-54»

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В Калининском районе Новосибирска по улице Богдана Хмельницкого рядом с остановкой «Калининский универмаг» произошло ДТП. Honda Odyssey залетела под фуру. В минивэне были четверо: двое взрослых и двое детей. Как сообщают, очевидцы никто не пострадал.

Позже выяснилось, якобы водитель фуры хотел развернуться, а в этом время под грузовик залетел минивэн. По словам водителя, он не сразу понял маневра, а потому не смог вовремя уйти от столкновения.

Из-за аварии большегруз перегородил несколько полос, тем самым проехать по улице было сложно.

В группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» между автолюбителями разгорелся жаркий спор. Водители пытались выяснить, кто прав, а кто виноват в ДТП.

— А что фура там делала: движение большегрузов по Богдашке запрещено же, — недоумевали новосибирцы.

— По Народной запретили, по Богдашке тоже. Я бы на месте водителя фуры тоже по Богдашке поехал, потому что там шире. А водитель минивэна проспал момент разворота фуры, поэтому и уходил навстречу, что запрещено правилами, — высказали свое мнение подписчики паблика.

— Это фуре запрещено там ездить и тем более совершать такие маневры, — настаивали другие участники дискуссии.

— Был у меня похожий случай. Фура ехала в крайнем правом ряду и решила пойти на разворот влево, мне пришлось параллельно с ним налево уходить: пострадало только зеркало. Водитель грузовика не хотел признавать вину, но сотрудники ГИБДД ему объяснили, что к чему, — поделились опытом водители.

ИСТОЧНИК KP.RU