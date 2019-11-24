2019-11-24T20:07:22+03:00
Общество

Ольга Матрук безвозмездно помогает пенсионерам и онкобольным! Кто она? Врач? Волонтер? Или просто неравнодушный человек?

Сегодня мы познакомим читателей с Ольгой Олеговной Матрук. У нее большое и доброе сердце, она никогда не пройдет мимо чужой беды.
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Ольга Олеговна живет в Новосибирске, ей 43 года.

Сначала Оля была просто помощницей в школе, а потом учительница заболела, и девочке пришлось справляться с первоклашками самостоятельно. Конечно, кто-то приглядывал за Олей и малышней, но помогать не торопились. Дылдочка справлялась. По Божьей воле сложилось так, что Ольга осталась на этой практике до 11-го класса.

- После школы я готовилась поступать в архитектурный, но юность - время бурное! Кардинально поменять направление? Да легко! И вот - коридоры педагогического университета, окончила его по специальности «русский язык и литература», - рассказывает Ольга. - После филфака поехала учиться в регентскую школу при Тобольской духовной семинарии. Регент - дирижер церковного хора.

Сегодня Ольга занимается руководит хоровым ансамблем «Карусель». Иногда на концертах совмещает молодежь и пенсионеров. Дети периодически выступают вместе с бабушками-дедушками. И это тоже интересный и полезный опыт.

Несколько раз в неделю Ольга Олеговна посещает гематологическое отделение новосибирской больницы, где лечатся онкологические больные. Вместе с онкобольными сибирячка шьет кукол, занимается скрапбукингом, оформляет альбомы, поет песни под гитару, сочиняет стихи… Женщина готова сделать многое, чтобы приободрить тех, с кем ее сводит жизнь.

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