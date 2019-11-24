«Поздравил маму»: новосибирец устроил уличные танцы с бабушкой и стал героем соцсетей
Новосибирец по имени Сергей устроил дискотеку во дворе одного из домов в Первомайском районе. Зажигательный танец сняли на видео жители дома, они отправили ролик в группу «Инцидент», теперь Сергей стал звездой социальных сетей. Этот номер уже увидели около 50 тысяч человек. Ролик появился в сети сегодня, 24 ноября, в День матери. Многие подписчики начали предполагать, что таким образом парень поздравил свою маму.
Почему видео вызвало столько эмоций? Возможно, потому что танцует парень не один. Рядом с ним танцует пожилая женщина, которая явно рада и вниманию, и настроению молодого человека.
Новосибирцы в социальных сетях в основном благодарят парня за позитивные эмоции, а также высказывают предположения — что же заставило молодого человека пойти в пляс:
— Может у него сын родился?
— Поздравил маму с Днем матери!
— Доброе видео, поднял настроение бабуле.
— Зараза, хорошо танцует!
— Красавчик, один раз живем, другой жизни не дано!
— Веселуха у них, аж завидно стало, — комментируют видео новосибирцы.
Новосибирец "растанцевал" бабушку на улице.
ИСТОЧНИК KP.RU