2019-11-24T18:32:10+03:00
Общество

«Поздравил маму»: новосибирец устроил уличные танцы с бабушкой и стал героем соцсетей

Парня снимали на видео незнакомцы и выложили ролик в городской паблик
Екатерина Иванова
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Новосибирец исполнил зажигательный танец на улице вместе с бабушкой. Фото: vk.com/incident_nskНовосибирец исполнил зажигательный танец на улице вместе с бабушкой. Фото: vk.com/incident_nsk
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Новосибирец по имени Сергей устроил дискотеку во дворе одного из домов в Первомайском районе. Зажигательный танец сняли на видео жители дома, они отправили ролик в группу «Инцидент», теперь Сергей стал звездой социальных сетей. Этот номер уже увидели около 50 тысяч человек. Ролик появился в сети сегодня, 24 ноября, в День матери. Многие подписчики начали предполагать, что таким образом парень поздравил свою маму.

Почему видео вызвало столько эмоций? Возможно, потому что танцует парень не один. Рядом с ним танцует пожилая женщина, которая явно рада и вниманию, и настроению молодого человека.

Новосибирцы в социальных сетях в основном благодарят парня за позитивные эмоции, а также высказывают предположения — что же заставило молодого человека пойти в пляс:

— Может у него сын родился?

— Поздравил маму с Днем матери!

— Доброе видео, поднял настроение бабуле.

— Зараза, хорошо танцует!

— Красавчик, один раз живем, другой жизни не дано!

Веселуха у них, аж завидно стало, — комментируют видео новосибирцы.

Новосибирец "растанцевал" бабушку на улице.

ИСТОЧНИК KP.RU

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