2019-11-24T16:49:22+03:00
Общество

Ушел к другу и пропал: в Новосибирске ищут мужчину с татуировкой льва на шее

Пропавший нуждается в медицинской помощи: у него возможна потеря памяти
Алена КУЛЕШОВА
Поделиться:
В Новосибирске ищут пропавшего мужчину с татуировкой на шее. Фото: "Лиза Алерт"В Новосибирске ищут пропавшего мужчину с татуировкой на шее. Фото: "Лиза Алерт"
Изменить размер текста:

Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» просят помощи в поисках пропавшего 26-летнего сибиряка — Максима Некрасова. Поисковики рассказали КП-Новосибирск, что около восьми часов вечера 22 ноября мужчина ушел из дома по улице Космонавтов, сказав родным, что направляется к другу, который жил неподалеку. Однако до своего знакомого сибиряк так не добрался. С этого момента его местонахождение остается неизвестным.

— Приметы: рост 174-175 сантиметров, нормальное телосложение, темно-русые волосы, голубые глаза, — сообщается в ориентировке. — На момент своего исчезновения мужчина был одет в черную куртку, черные спортивные штаны, черную шапку и черно-белые кроссовки. Из особых примет — татуировка на шее в виде льва.

По словам поисковиков, пропавший также нуждается в медицинской помощи. У него возможна потеря памяти.

Если вам известно что-нибудь о том, где сейчас может находиться Максим Некрасов или вы просто видели его на улице, волонтеры просят сразу же сообщить им об этом по номеру телефона 8-800-700-54-52 или сообщить в полицию по единому номеру 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Поздравил маму»: новосибирец устроил уличные танцы с бабушкой и стал героем соцсетей
Молодую маму, впавшую в кому в Китае, перевезли в Новосибирск
Форсаж по-новосибирски: неизвестный из-за опасного маневра врезался в чужое авто, а после скрылся
Со следом помады: сибирячка купила ребенку воду, которую уже кто-то попробовал
«Геи выходят каждую ночь и справляют нужду» – новосибирец пожаловался на ЛГБТ-клуб возле детского сада
Фу, мерзость: сибирячка нашла в консервах клок волос
«Этим леопардикам надо похудеть»: танцовщиц в коротких шортиках обсуждают в соцсетях
Готовится в «ВИА Гру»? Охрипшая сибирячка покорила Меладзе на шоу «Голос»
«Никто ничего сделать не может»: в Новосибирске ночью сгорела газель
«Даже голубь нашел работу»: птица со сломанным крылом встречает посетителей в магазине
Новосибирского кладовщика судят за шпионские гаджеты, которыми ему выдали зарплату