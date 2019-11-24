Ушел к другу и пропал: в Новосибирске ищут мужчину с татуировкой льва на шее

СЕГОДНЯ 16:49 2019-11-24T16:49:22+03:00

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Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» просят помощи в поисках пропавшего 26-летнего сибиряка — Максима Некрасова. Поисковики рассказали КП-Новосибирск, что около восьми часов вечера 22 ноября мужчина ушел из дома по улице Космонавтов, сказав родным, что направляется к другу, который жил неподалеку. Однако до своего знакомого сибиряк так не добрался. С этого момента его местонахождение остается неизвестным.

— Приметы: рост 174-175 сантиметров, нормальное телосложение, темно-русые волосы, голубые глаза, — сообщается в ориентировке. — На момент своего исчезновения мужчина был одет в черную куртку, черные спортивные штаны, черную шапку и черно-белые кроссовки. Из особых примет — татуировка на шее в виде льва.

По словам поисковиков, пропавший также нуждается в медицинской помощи. У него возможна потеря памяти.

Если вам известно что-нибудь о том, где сейчас может находиться Максим Некрасов или вы просто видели его на улице, волонтеры просят сразу же сообщить им об этом по номеру телефона 8-800-700-54-52 или сообщить в полицию по единому номеру 112.

ИСТОЧНИК KP.RU