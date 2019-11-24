2019-11-24T10:17:55+03:00
Общество

Фу, мерзость: сибирячка нашла в консервах клок волос

Девушка купила кильку в магазине, но аппетит пропал когда она открыла банку
Анна ПАШАГИНА
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Клок плавал на поверхности. Фото: «Ревизорро Новосибирск»Клок плавал на поверхности. Фото: «Ревизорро Новосибирск»
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Новосибирцев ужаснуло то, что они достали со дна консервной банки. Фотографии мерзкой находки они выложили в социальные сети.

— Вчера купила кильку, когда открыла банку, то обнаружила в ней что-то непонятное, — цитируют покупатели в группе «Ревизорро Новосибирск» в социальных сетях.

На кадрах видно, что неопознанный объект очень похож на клок волос. Как этот комок попал в банку с рыбой — неизвестно. Хозяйку банки радует тот факт, что неизвестный объект не лежал на дне. Его заметили сразу, и рыбу есть не стали.

Сибиряков тоже очень сильно возмутило увиденное на фотографиях:

— Инопланетное вторжение.

— Нормальная килька. Вид такой — волосатик.

— Ну это точно на рыбу не похоже.

ИСТОЧНИК KP.RU

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