Фу, мерзость: сибирячка нашла в консервах клок волос
Новосибирцев ужаснуло то, что они достали со дна консервной банки. Фотографии мерзкой находки они выложили в социальные сети.
— Вчера купила кильку, когда открыла банку, то обнаружила в ней что-то непонятное, — цитируют покупатели в группе «Ревизорро Новосибирск» в социальных сетях.
На кадрах видно, что неопознанный объект очень похож на клок волос. Как этот комок попал в банку с рыбой — неизвестно. Хозяйку банки радует тот факт, что неизвестный объект не лежал на дне. Его заметили сразу, и рыбу есть не стали.
Сибиряков тоже очень сильно возмутило увиденное на фотографиях:
— Инопланетное вторжение.
— Нормальная килька. Вид такой — волосатик.
— Ну это точно на рыбу не похоже.
ИСТОЧНИК KP.RU