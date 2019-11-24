«Этим леопардикам надо похудеть»: танцовщиц в коротких шортиках обсуждают в соцсетях
Новосибирская танцовщица Анастасия Мазалюк выложила на своей страничке в Instagram ролик, который она сняла вместе с подругой на песню популярного рэпера Jah Khalib «Джадуа». За несколько дней видео собрало около 70 тысяч просмотров в соцсетях.
Большинству подписчиков видео Насти понравилось, в комментариях под постом многие из них написали, что танцовщицы отлично смотрятся вместе. А некоторых пользователей соцсетей заинтересовали леопардовые шортики:
— Вы просто тигрицы!
— Откуда такие классные шортики?
— Это просто самый сок!
— Настоящий пожар!
— Девушки — бомбы! И почему я так не могу? — пишут люди.
Но нашлись среди комментаторов нашлись и те, кто посчитал, что девушкам не помешало бы похудеть для таких шортиков.
— Я бы поохотилась на такую зверюшку! Но, если честно, этим леопардикам надо похудеть для таких шортиков.
Напомним, Анастасия Мазалюк, известная новосибирская танцовщица, которая недавно переехала в Москву, чтобы преподавать там хореографию. Ролики девушки регулярно набирают большие просмотры в соцсетях. Ее видео и ранее вызывали споры в соцсетях. Например, когда-то девушку осудили за откровенный танец на кухне в муке.
Сибирячка станцевала тверк в леопардовых шортиках.
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Ролик Анастасии Мазалюк уже набрал более 46 тысяч просмотров (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU