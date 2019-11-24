«Этим леопардикам надо похудеть»: танцовщиц в коротких шортиках обсуждают в соцсетях

СЕГОДНЯ 10:05 2019-11-24T10:05:55+03:00

Ролик девушек уже набрал около 70 тысяч просмотров в соцсетях и более сотни комментариев

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Новосибирская танцовщица Анастасия Мазалюк выложила на своей страничке в Instagram ролик, который она сняла вместе с подругой на песню популярного рэпера Jah Khalib «Джадуа». За несколько дней видео собрало около 70 тысяч просмотров в соцсетях.

Большинству подписчиков видео Насти понравилось, в комментариях под постом многие из них написали, что танцовщицы отлично смотрятся вместе. А некоторых пользователей соцсетей заинтересовали леопардовые шортики:

— Вы просто тигрицы!

— Откуда такие классные шортики?

— Это просто самый сок!

— Настоящий пожар!

— Девушки — бомбы! И почему я так не могу? — пишут люди.

Но нашлись среди комментаторов нашлись и те, кто посчитал, что девушкам не помешало бы похудеть для таких шортиков.

— Я бы поохотилась на такую зверюшку! Но, если честно, этим леопардикам надо похудеть для таких шортиков.

Напомним, Анастасия Мазалюк, известная новосибирская танцовщица, которая недавно переехала в Москву, чтобы преподавать там хореографию. Ролики девушки регулярно набирают большие просмотры в соцсетях. Ее видео и ранее вызывали споры в соцсетях. Например, когда-то девушку осудили за откровенный танец на кухне в муке.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="800" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/745690" frameborder="0"></iframe> Сибирячка станцевала тверк в леопардовых шортиках.

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ИСТОЧНИК KP.RU