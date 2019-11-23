Новосибирского кладовщика судят за шпионские гаджеты, которыми ему выдали зарплату

СЕГОДНЯ 20:51 2019-11-23T20:51:27+03:00

Его грозит серьезное наказание - от штрафа в 200 тысяч рублей до четырёх лет ограничения свободы или обязательных работ.

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Новосибирский кладовщик с оптового рынка решил продать жучки для слежки за автомобилями, которыми ему выдали зарплату, и теперь ему грозит до четырёх лет обязательных работ. Его обвиняют в незаконном обороте технических средств для негласного получения информации.

Евгений неофициально работал кладовщиком на оптовом рынке вплоть до июня. Как сообщили в прокуратуре, мужчина уволился и вскоре пришёл за остатками зарплаты. Директор рынка предложил покрыть долг перед работником с помощью устройств mini A8, которые представляют из себя спичечный коробок с GPS-трекером для отслеживания посылок или передвижений авто.

–Подозреваемый согласился, и вскоре выставил устройства на продажу в интернете. Сотрудники ФСБ провели контрольную закупку трёх устройств, отдали за них 2,1 тысячу рублей. Продавец был задержан и выдал ещё два GPS-трекера, которые носил в рюкзаке – прокомментировала КП-Новосибирск помощник прокурора Ленинского района Елена Петренко.

Теперь Евгению грозит наказание от штрафа в 200 тысяч рублей до четырёх лет ограничения свободы или обязательных работ. Дело продолжит рассматривать районный суд.

ИСТОЧНИК KP.RU