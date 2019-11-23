Православный активист просит приравнять сестер Хачатурян и профессора-расчленителя Соколова

СЕГОДНЯ 20:20 2019-11-23T20:20:16+03:00

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Сегодня, 23 ноября, в Новосибирске прошел пикет православных активистов против принятия закона о насилии в семье. Организатор Иван Квасницкий прояснил свою позицию, дав комментарии на камеру. «КП-Новосибирск» дает дословные разъяснения активиста:

— Сразу хочу оговориться — мы не против насилия в семье, ой, мы против насилия, мы против закона, который совершенно про другие вещи. Как показывает практика Германии, специалист рассказывал на круглом столе, закон принят там пять лет назад, а насилие в Германии за это время не уменьшается. Юрист говорит, что этот закон недоговороспособен. То есть он не дает сторонам договориться вообще. Их разводят этими охранным ордерами, и люди не могут помириться. Хотя в семье всякое бывает, мы все как бы, хе, не без греха, но люди могут попросить прощения, а здесь нет возможности даже попросить прощения у людей. В смысле муж у жены должен просить прощения. Один пример прочитал недавно, Испания значит: жена избила мужа, у мужа следы побоев на лице, он в сердцах вызывает полицию. Полиция приезжает — забираем мужа. Все равно агрессором выступает мужчина. Этот закон — дискриминация по половому признаку.

Также Иван Квасницкий в своей речи приравнял два широко освещаемых в прессе криминальных события. С одной стороны трагедия в семье Хачатурян, с другой — реконструктор Соколов, убивший и расчленивший молодую возлюбленную. Историка Квасницкий почему-то назвал Соколовским.

— Яркие примеры: сестры Хачатурян — они жертвы. А Соколовский, хотя к семейно бытовому насилию здесь не имеет никакого отношения, но он агрессор, потому что он убил женщину. Там они убили отца, но они все равно жертвы, потому что он их вынудил. Ну, лукавство по определению. Так не бывает. Если есть смерть и убийство, то виноват убийца.

Человек за кадром, беседующий с Иваном Квасницким, говорит, что западные законы сделали для человека тяжелым и порой невозможным существование в семье, следствие этого — появление ЛГБТ культуры.

На заднем фоне видны участники пикета, практически все они — мужчины.

Православный активист Иван Квасницкий против закона о семейном насилии, он считает, что все мы не без греха, и главное уметь просить прощение....23 ноября в Новосибирске прошел пикет #НовосибирскЗа Семью, организованный Координационным советом в защиту общественной нравственности, культуры и традиционных семейных ценностей и Движением Сорок сороков , в котором приняли участие около пятидесяти неравнодушных жителей города. Эта акция была направлена на защиту семьи от попыток российского феминистского лобби внедрить в уголовное законодательство страны закон О профилактике семейно-бытового насилия , демонизирующий семейные отношения и представляющий их как нечто противоправное, угрожающее жизни и здоровью ее членов. Новосибирский пикет стал одним из многих подобных мероприятий, проводимых в этот день в разных регионах России просемейными и патриотическими организациями. Лозунги, которые использовали пикетчики были направлены на привлечение внимания новосибирцев к позитивным сторонам семейной жизни: #СемьяДетиПреждеВсего, #МойДомМояКрепость, #СемьяМестоЛюбви, #ЗащитимСемьюСпасемРоссию, #СемьяМалаяЦерковь. Сайт: infonarod.ru Вконтакте: https://vk.com/infonarod

ИСТОЧНИК KP.RU