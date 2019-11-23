Область поможет с финансированием Театра Афанасьева
Сегодня глава региона рассказал, как видится решение проблемы Новосибирского городского драматического театра на уровне правительства области. Андрей Травников считает, что передача культурного учреждения на региональный уровень не первостепенная задача:
— Основной вопрос — помочь городу в текущем финансировании деятельности этого учреждения. Мы это сделаем. Ну и конечно же, приступить к реконструкции «Пионера», чтобы хотя бы через два года театр получил постоянную площадку.
Напомним, главный руководитель и режиссер театра Сергей Афанасьев заявил в этом месяце о намерении уйти в отставку из-за затянувшихся проблем с помещением. Проблема зреет давно, театру тесно в цокольном помещении. Недавно руководству заявили о том, что арендодатель забирает верхние помещения, где располагаются холл и гардероб театра. После разговора с представителями мэрии Сергей Афанасьев все-таки решил остаться.
ИСТОЧНИК KP.RU