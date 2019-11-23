Область поможет с финансированием Театра Афанасьева

СЕГОДНЯ 18:18 2019-11-23T18:18:39+03:00

Речь о переезде в кинотеатр "Пионер" идет с 2017 года. Фото: Андрей КОПАЛОВ

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Сегодня глава региона рассказал, как видится решение проблемы Новосибирского городского драматического театра на уровне правительства области. Андрей Травников считает, что передача культурного учреждения на региональный уровень не первостепенная задача:

— Основной вопрос — помочь городу в текущем финансировании деятельности этого учреждения. Мы это сделаем. Ну и конечно же, приступить к реконструкции «Пионера», чтобы хотя бы через два года театр получил постоянную площадку.

Напомним, главный руководитель и режиссер театра Сергей Афанасьев заявил в этом месяце о намерении уйти в отставку из-за затянувшихся проблем с помещением. Проблема зреет давно, театру тесно в цокольном помещении. Недавно руководству заявили о том, что арендодатель забирает верхние помещения, где располагаются холл и гардероб театра. После разговора с представителями мэрии Сергей Афанасьев все-таки решил остаться.

ИСТОЧНИК KP.RU